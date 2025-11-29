為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陸委會報告：衛星圖像顯示 共軍沿海興建5大軍事據點

    2025/11/29 08:26 記者鍾麗華／台北報導
    陸委會報告指出，從衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設。示意圖。（路透資料照）

    陸委會報告指出，從衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設。示意圖。（路透資料照）

    賴總統26日主持在國安高層會議後表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。陸委會報告指出，從衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設，包括空軍和海軍基地，可能積極準備應對今後可能爆發的台灣衝突，並成為軍事威懾台灣的助力。

    陸委會在最新一期的「大陸情勢季報」表示，中共近期在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設，從北到南約5處：1、上海浦東海軍基地：近年興建地下儲油罐、鐵路支線和兩棲基地，今年5月該基地停靠10餘艘兩棲艦艇，包括1艘075型兩棲攻擊艦 艦艇總計可運送約5000名士兵。

    2. 浙江樂清灣海軍設施：如新建大型碼頭泊位，可供大量艦艇運作。3.福州長樂國際機場；近年新增水上跑道，提供更多飛機運作空間作爲軍事備用，如前沿加油站和物資中轉站。4.廈門大嶝島翔安國際機場：該島填海造陸面積擴大1倍，距離金門僅3.7公里，作為航空貨運物流樞紐，配備強大鐵路和公路連接，必要時轉作軍事用途。

    5. 漳浦直升機基地：新增直升機停機坪和維修機庫，用於奪取澎湖群島前進基地爲後續登陸台島鋪墊等。

    報告指出，美國國防部估計，中共火箭軍的武器儲備（核飛彈與常規飛彈）4年內增加近50%數量約達3500枚。目前不清楚有多少飛彈部署在東海岸以台灣為目標。

    但衛星圖像顯示，火箭軍飛彈旅近年建造新的、更大的基地和更多發射架並在東部沿海地區，士兵在農田、隱蔽山谷、高速公路附近以及面向台灣的沿海突出地帶進行飛彈發射演習。

    華府研究人員指出，飛彈是中國對台灣使用任何軍事脅迫行動的起點，中共擁有壓倒性的飛彈數量是一種政治信號，旨在告訴台灣抵抗毫無意義，向美國傳遞你們無法干預」。

    多方訊息顯示，俄羅斯正協助中共提升符合奪島作戰需求的空降和特種作戰能力，傳俄羅斯2023年同意向共軍提供1個空降營特種部隊所需整套武器裝備；中方還要向俄方採購武器裝備，包括：37 輛輕型兩棲突擊車、11 輛輕型兩棲反坦克自走火炮、11 輛空降裝甲運兵車以及數輛指揮偵察車及指揮車 並提出改裝和性能升級需求，希望俄方能「提前交貨」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播