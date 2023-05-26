選罷法「排黑條款」三讀通過 民進黨：感謝朝野立委

立法院議場下午針對「公職人員選罷法修正草案」第二十六條保留條文上演表決大戰。（記者田裕華攝）

2023/05/26 18:55

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會今（26）日三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」，明定觸犯「黑金槍毒」等罪者終身不得參選。民進黨發言人林楚茵回應，黨中央尊重立法院的立法權，同時也感謝朝野立委。

「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」三讀條文規範，曾犯組織犯罪防制條例之罪，及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢、等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選。

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對此，林楚茵指出，民進黨主席賴清德曾宣示，民進黨以高於法律的標準要求民進黨從政的朋友。

林楚茵說，對於立法院通過黑金槍毒不得參選的選罷法修正案，民進黨中央尊重立法院的立法權。同時感謝朝野立委，也向立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌及民進黨團總召柯建銘、民進黨團表達感謝。

今日院會表決的「選罷法」第26條涉及兩大深水區，包含「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」，有立委質疑違反比例原則，應改採刑度認定；以及「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」，引發違反無罪推定原則的疑慮。

民進黨團會議今日上午曾據此展開表決，達成「一致投票」共識。院會處理時，依序表決時力、國民黨、民進黨團所提修正動議，最終通過民進黨團所提修正動議。

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