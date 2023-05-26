選罷法「排黑條款」今下午表決 立委憂政院版規範情輕法重

時代力量立委邱顯智日前受訪指出，條文恐讓部分情輕法重者，受到選罷法限制而不得參選；民進黨立委莊瑞雄也認為，在排黑問題上，各政黨皆將調性拉得很高，條文恐怕會有情輕法重的問題。（資料照）

2023/05/26 11:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院今日下午將表決選罷法部分條文修正草案，其中行政院版本草案第26條規範登記為候選人的消極資格限制，犯洗錢、槍、毒被判有罪確定者不得參選的相關條文，朝野立委一直未有共識。時代力量立委邱顯智日前受訪指出，條文恐讓部分情輕法重者，受到選罷法限制而不得參選；民進黨立委莊瑞雄也認為，在排黑問題上，各政黨皆將調性拉得很高，條文恐怕會有情輕法重的問題，大家應該先冷靜一下。

選罷法行政院版草案第26條第6款規範，曾製造、運輸、販賣、意圖販賣而持有、引誘他人施用、轉讓毒品者，與曾有洗錢行為者，經有罪判決確定，不得登記為候選人；第2款也規範，曾犯貪污罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

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邱顯智指出，法律案件的類型千奇百怪，因此刑法上才會有緊急避難、正當防衛等阻卻違法事由，假如一致性地處理，反而可能會讓一些情輕法重的人，也被綁在裡面。

邱顯智舉例，新竹市1名清潔隊員覺得一名老阿嬤很可憐，每天給老阿嬤幾個清潔隊的紙箱，最後被檢舉、判「貪污治罪條例」，這樣的人在政院版草案第26條的規範下，也會終身不得參選公職；莊瑞雄也指出，現在很多涉世未深的年輕人，把整個銀行帳戶借給別人，不小心就成為了洗錢的共犯，最後也會依照「洗錢防制法」被判刑，因此終身不得參選，「這就很奇怪」。

邱顯智認為，在審查過程中，部分立委對於「刑法上的犯罪」與「犯罪行為人」的理解陌生，不是每個犯下「黑、金、槍、毒」罪行的人都是十惡不赦、會燒殺擄掠的人，事實上，「毒品危害防制條例」、「洗錢防制法」等第26條列入的各項法律，距離一般人並沒有那麼遙遠，也沒有那麼難構成，他強調，民主法治的社會，不可能不給人重新站起來的機會，第26條的規定可能會懲罰到部分情有可原的好人，或年輕時思慮欠周而誤入歧途的人。

邱顯智指出，第26條限縮了可以參與公共政治的成員，在民主政治中，此舉需要非常謹慎，刑法與特別刑法中有非常多罪章，包含侵害國家法益、侵害社會法益、侵害個人法益等，他認為，「貪污治罪條例」、「妨礙選舉」等侵害國家法益層次的罪名，因為與民主制度高度相關，應該是一類，但若將與民主制度運作關聯性不大的罪名，也放入觸犯即終身不得參選的限制中，會有情輕法重的狀況。

針對部分與民主制度運作關聯不大的罪名被納入第26條，莊瑞雄日前受訪也憂心，恐怕會有情輕法重的問題，坦言現在各政黨互相在「排黑」問題上加碼，建議大家應先冷靜一下，再集思廣益來看看，最後立院會遵從多數決做出決定。

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