邱顯智批當竹市立委「沒聲音」 鄭正鈐列舉「政績」反擊
2023/05/24 20:20
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立委選戰提前開打！時代力量今天提名不分區立委邱顯智參選新竹市區域立委，邱顯智發文左批民進黨、右罵國民黨立委鄭正鈐「沒聲音」，對此，鄭正鈐傍晚也發新聞稿反駁邱顯智指控不實，強調以實際行動回應民眾需求。
鄭正鈐指出，邱顯智刻意忽視他為民眾發聲的表現，純粹為拉抬自身的選情而採取的選舉手段。他指出，為反對萊豬和核食進口，他不但在立院議場抗爭，更上街頭為民眾發聲。更親赴柬埔寨成功營救受騙的少年。
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鄭正鈐指出，他不但成功推動幼兒教育及照顧法，確保幼童遠離食安風險，禁止瘦肉精侵入幼教飲食。也針對性別工作平等法，增加了產檢假及配偶陪產檢及陪產假皆增加為7日。
另包括提出國民教育法修法，將3-5歲學齡前基本國民教育學費由中央支應；修訂學校午餐法，加強營養師人力，建置校園專業管理人，並持續檢討補助款的運用，以及主張學校衛生法明訂禁止瘦肉精和核食進入校園等法案。
鄭正鈐強調，他也爭取將育兒津貼提高到5000元、擴大兒童醫療補助對象至5歲以下兒童、要求提供11歲以下孩童專用快篩試劑等多項重要政策，以及其他許多與民生相關的法案、政策。
鄭正鈐強調，他以實際的行動為民發聲，也展現維護國人權益的決心和行動力。