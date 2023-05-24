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    首頁　>　政治

    邱顯智批當竹市立委「沒聲音」 鄭正鈐列舉「政績」反擊

    新竹市立委選戰開打？國民黨立委鄭正鈐今天傍晚發新聞稿駁斥時代力量不分區立委邱顯智的「沒聲音」說，並強調已推動多項法案。（鄭正鈐辦公室提供）

    新竹市立委選戰開打？國民黨立委鄭正鈐今天傍晚發新聞稿駁斥時代力量不分區立委邱顯智的「沒聲音」說，並強調已推動多項法案。（鄭正鈐辦公室提供）

    2023/05/24 20:20

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立委選戰提前開打！時代力量今天提名不分區立委邱顯智參選新竹市區域立委，邱顯智發文左批民進黨、右罵國民黨立委鄭正鈐「沒聲音」，對此，鄭正鈐傍晚也發新聞稿反駁邱顯智指控不實，強調以實際行動回應民眾需求。

    鄭正鈐指出，邱顯智刻意忽視他為民眾發聲的表現，純粹為拉抬自身的選情而採取的選舉手段。他指出，為反對萊豬和核食進口，他不但在立院議場抗爭，更上街頭為民眾發聲。更親赴柬埔寨成功營救受騙的少年。

    鄭正鈐指出，他不但成功推動幼兒教育及照顧法，確保幼童遠離食安風險，禁止瘦肉精侵入幼教飲食。也針對性別工作平等法，增加了產檢假及配偶陪產檢及陪產假皆增加為7日。

    另包括提出國民教育法修法，將3-5歲學齡前基本國民教育學費由中央支應；修訂學校午餐法，加強營養師人力，建置校園專業管理人，並持續檢討補助款的運用，以及主張學校衛生法明訂禁止瘦肉精和核食進入校園等法案。

    鄭正鈐強調，他也爭取將育兒津貼提高到5000元、擴大兒童醫療補助對象至5歲以下兒童、要求提供11歲以下孩童專用快篩試劑等多項重要政策，以及其他許多與民生相關的法案、政策。

    鄭正鈐強調，他以實際的行動為民發聲，也展現維護國人權益的決心和行動力。

    國民黨立委鄭正鈐今天傍晚發新聞稿駁斥時代力量不分區立委邱顯智的「沒聲音」說，並強調已推動多項法案。（鄭正鈐辦公室提供）

    國民黨立委鄭正鈐今天傍晚發新聞稿駁斥時代力量不分區立委邱顯智的「沒聲音」說，並強調已推動多項法案。（鄭正鈐辦公室提供）

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