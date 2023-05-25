選罷法「排黑條款」明拚三讀 藍綠祭軍令備戰表決

立法院會明天預計表決處理「選罷法修正草案」，藍綠黨團皆發出甲級動員令備戰。（資料照）

2023/05/25 20:36

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院朝野黨團今（25）日針對「公職人員選罷法修正草案」、「總統副總統選罷法修正草案」展開協商，但就曾犯洗錢、「槍」、「毒」被判有罪確定者不得參選的條文，朝野立委未達共識，保留送院會處理。民進黨團總召柯建銘預告，明日院會將處理選罷法及礦業法；藍綠黨團皆發出甲級動員令，因應表決大戰。

去年九合一選舉，「黑金」問題被視為民進黨敗選的重要因素。民進黨立委羅致政開出修法第一槍，各黨團及立委版本百花齊放；行政院也緊接著提出修法草案，明定國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選等犯罪者，不得登記為候選人。副總統賴清德接棒民進黨主席後，火速推動黨內「排黑機制」。

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立法院內政委員會上月13日初審通過選罷法修正草案，明定曾犯受境外敵對勢力委託洩漏國家機密等違反國家忠誠義務，以及從事製造、運輸、販售毒品及槍砲等惡行，經有罪判決確定者，將終身不得參選。但仍有部分條文因立委與行政單位有歧異，保留送協商。

前總統陳水扁日前向總統府、行政院、立法院4大黨團請願，針對輕判、准予緩刑、得易科罰金的「洗錢防制法」被告者，選罷法修正草案規定終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則。有綠委坦言，草案有適法性、溯及既往等問題，但陳水扁攪亂一池春水，恐讓修法進程變得更複雜。

不過，民進黨主席賴清德本週中執會強調，民進黨的標準不會因人改變，自我要求也不會一刻放鬆，「深切的拜託立法院黨團同志，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法在內的各項法案」，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。

立法院長游錫堃今日召集朝野黨團協商，經討論後，朝野黨團達成共識，公職人員、總統副總統選罷法修正草案，僅保留曾觸犯洗錢、「槍」、「毒」且經有罪判決確定者不得登記成為候選人的條文，送院會處理。

柯建銘會後受訪表示，26日立法院會預計處理不須表決的「礦業法修正草案」，以及須表決的公職人員、總統副總統選罷法修正草案，民進黨團成員將會一致性投票。

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