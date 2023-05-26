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    立院三讀通過「排黑條款」 曾犯「黑金槍毒」終生不得參選

    立法院長游錫堃敲槌宣布，「公職人員選罷法修正草案」三讀通過、針對曾經國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選等犯罪者，終生不得登記為候選人。（記者田裕華攝）

    立法院長游錫堃敲槌宣布，「公職人員選罷法修正草案」三讀通過、針對曾經國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選等犯罪者，終生不得登記為候選人。（記者田裕華攝）

    2023/05/26 16:50

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今經表決三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，在民進黨團人數優勢下，通過民進黨團針對行政院版本的修正動議，曾犯「黑金槍毒」及國安相關法規被判有罪確定者，終生均不得登記參選。

    去年九合一選舉後，多名具有黑金背景的候選人順利當選，引發社會議論。民進黨立委提出修法，行政院也提出政院版，新增排黑條款，增訂曾犯黑（組織犯罪）、金（洗錢防制）、槍（槍炮管制）、毒（毒品防制）及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人，引發剝奪參政權的質疑。歷經內政委員會多次討論，最後將保留條文送交立法院長游錫堃協商，都無法形成共識。

    立法院院會今天下午進行表決，藍綠黨團皆發出甲級動員令，但最後在民進黨團人數優勢下，以贊成56人、反對30人、棄權3人的比數，通過民進黨團針對行政院版本的修正動議。三讀條文明定，曾犯內亂、外患、貪污、組織犯罪、毒品危害、槍砲彈藥等罪者，經有罪判決確定，包括緩刑，終生均不得登記成為候選人。

    另外，鑑於近來發生國人被騙到柬埔寨等外國淪為「豬仔」遭遇的不人道對待事件，民進黨團版本相較行政院版本，增列刑法302條之1私行拘禁等罪，以及刑法第339條之4詐欺罪。

    三讀條文明定，「違反最輕本刑七年以上有期徒刑，並經判處十年以上有期徒刑確定」、「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅」、「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定」，均不得登記參選。

    立法院議場下午針對「公職人員選罷法修正草案」第二十六條保留條文上演表決大戰。（記者田裕華攝）

    立法院議場下午針對「公職人員選罷法修正草案」第二十六條保留條文上演表決大戰。（記者田裕華攝）

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