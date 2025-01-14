1/14 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落高雄

1月14日開獎的第114000012期今彩539頭獎開出1注；第114000004期大樂透頭獎則摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/14 22:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1月14日開獎的的第114000012期今彩539頭獎開出1注，由高雄市三民區河堤路486號1樓「開鑫彩券行」開出，第114000004期大樂透頭獎則摃龜。

第114000004期大樂透中獎號碼「01、03、13、15、37、48。特別號：42」，頭獎摃龜；二獎摃龜；參獎共32注中獎，每注可得8萬8093元；肆獎共105注中獎，每注可得1萬7259元；伍獎共2472注中獎，每注可得2000元；陸獎共2947注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬703注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4501注中獎，每注可得400元。

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第114000004期49樂合彩中獎號碼為「01、03、13、15、37、48」，四合1注中獎，每注可得20萬元；三合共73注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2619注中獎，每注可得1250元。

第114000012期今彩539中獎號碼為「10、22、31、35、36」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共6048注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4033注中獎，每注可得50元。

第114000012期39樂合彩中獎號碼為「10、22、31、35、36」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共167注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2849注中獎，每注可得1125元。

第114000012期3星彩中獎號碼為「351」，壹獎共189注中獎，每注可得5000元。

第114000012期4星彩中獎號碼為「7061」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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