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    首頁　>　政治

    選罷法「排黑條款」三讀通過 在野黨齊轟

    立法院今經表決三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，曾犯「黑金槍毒」及外患、詐欺相關法規被判有罪確定者，終身均不得登記參選，引發在野黨批評。（記者田裕華攝）

    立法院今經表決三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，曾犯「黑金槍毒」及外患、詐欺相關法規被判有罪確定者，終身均不得登記參選，引發在野黨批評。（記者田裕華攝）

    2023/05/26 17:35

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今經表決三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，通過民進黨團針對行政院版本的修正動議，曾犯「黑金槍毒」及外患、詐欺相關法規被判有罪確定者，終身均不得登記參選。在野黨批評，修法不尊重委員會討論結果，也不符比例原則，甚至有違憲的爭議。

    國民黨團總召曾銘宗說，政院版本基本上國民黨團都支持，感謝民進黨贊同國民黨團想法，增列曾犯詐欺罪也不得登記參選，但遺憾的是，另一條犯性侵罪也不得參選的條文，被民進黨以人數優勢否決不敢跟進。

    內政委員會召委陳玉珍批評，過去兩個多月來，內政委員會委員們經過多次會議、充分討論，達成相當的共識，但昨天協商時，民進黨團總召柯建銘完全不尊重委員會通過的相關修正條文，民進黨還嗆聲要表決見真章，從未實質參與卻直接否定委員們努力審查的結果，展現完全執政的傲慢態度，遂行民進黨主席賴清德的意志。

    時代力量立委邱顯智也說，政院版本非常荒唐、離譜，大開民主倒車，排黑條款中的毒品、槍砲等條例，有多少罪名輕微到不行，例如種植大麻種子可能只會被判緩刑，卻連里長、村長都終身不得參選，真的非常離譜。

    民眾黨立委張其祿表示，清廉政治是社會的期待與目標，修法是否有無限上綱，不符合無罪推定、比例原則，甚至剝奪更生人權益等問題，仍有爭議，民眾黨此次未提出相關修法版本，也未反對修法，但未來執法時是否會有相關爭議，呼籲執法機關應及早因應，才能有效落實清廉政治。

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