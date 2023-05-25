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    對台動武不會存在速戰速決！美國印太司令籲習近平記取教訓

    美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）表示，希望習近平能從俄烏戰爭吸取教訓，對台動武應三思而行，不會存在「速戰速決」。（路透）

    美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）表示，希望習近平能從俄烏戰爭吸取教訓，對台動武應三思而行，不會存在「速戰速決」。（路透）

    2023/05/25 08:38

    〔即時新聞／綜合報導〕台海情勢引發各國關注，美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）上月曾坦言，中國對台軍事威脅日增，不願揣測共軍攻台的可能時間表，但強調自己有責任阻止這場衝突，若嚇阻失敗，就必須對抗並獲勝。本週二阿基里諾在紐約演講再度提及台海問題，他表示，希望中國國家主席習近平能從俄烏戰爭吸取教訓，對台動武應三思而行，不會存在「速戰速決」。

    《美國之音》報導，阿基里諾將軍週二出席美中關係全國委員會的討論會，他透露，美國總統及國防部長授予他兩項任務，第一就是防止中國入侵台灣的衝突發生，第二，如果他在第一項任務失敗，那就做好準備戰鬥，並取得勝利。

    阿基里諾以烏俄之戰為例指出，俄羅斯總統普廷發動入侵烏克蘭之初，原以為可以像2014年入侵克里米亞那樣快速解決，但烏國人民強力抵抗，及西方世界的全力支持下，至今戰事已持續15個多月。他認為，習近平必須明白，戰爭一旦爆發，國際社會會迅速團結起來，而作為入侵者，必如俄羅斯總統普廷一樣，正在應對全球性譴責。

    阿基里諾表示，希望習近平能從俄烏戰爭中吸取教訓，首先，並不存在所謂的「速戰速決」，若要打這場戰爭，將以鮮血和財富的形式對他的人民造成極大毀滅性打擊，因此在對台動武問題上應三思而行。

    他也提到，習近平上任以來，一直刻意動用所有形式的國家力量，改變和去除當前的世界秩序，這些規則對中共有利，卻犧牲所有其他國家的利益。他要勸告習近平，認清該地區大多數國家對實現自由開放的印太地區原則的渴望。

    報導提到，會中，中國常駐聯合國代表團軍參團少將尹忠良表示，願本著攜手共贏的精神，以對話合作謀安全，強調中國致力於與美國建立不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的穩定關係。阿基里諾則給予回應表示「我很樂意看到你說的得到證明」，阿基里諾也透露，兩年來一直提出跟中國進行對話的請求，但至今未獲積極回應。

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