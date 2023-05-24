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    綠營諷朱立倫可能陪考變正取？ 楊智伃：造謠中傷國民黨和諧

    國民黨發言人楊智伃。（資料照）

    國民黨發言人楊智伃。（資料照）

    2023/05/24 23:14

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜傳出將於9月訪美，國民黨主席朱立倫可能共同赴美「陪考」，遭民進黨發言人諷刺「9月回來是否陪考變正取？」國民黨發言人楊智伃今晚表示，民進黨酸葡萄的心態實不可取，還有這樣的閒情逸致做不實的帶風臆測，故意造謠中傷國民黨和諧，國民黨想請問民進黨主席賴清德若要訪美，是否敢大聲向美方闡述自己的台獨立場？

    楊智伃問賴清德，是否準備好去美國大聲說出自己的台獨主張？賴清德身為民進黨主席，到底有沒有要遵循「台獨黨綱」？請賴清德與民進黨交代好自己的問題。

    楊智伃更指出，民進黨不斷吹噓的「穩健台美關係」，早在去年就被媒體以及美國司法部揭露，我國駐美代表處（TECRO）簽約付費委託的美國公關公司進行遊說與公關活動，使用台灣共和國（Taiwan Republic）為名義，向美國司法部完成登記，蔡政府對美關係要砸大錢找公關公司，甚至連我國正式國名都可以搞錯，這不是闊少砸錢買友誼的塑料關係，什麼才是？

    楊智伃正告民進黨，不要刻意造謠中傷國民黨和諧，試圖帶風向，刻意見縫插針，國民黨一直以來都與美國、日本、新加坡及歐洲等國家保持密切友好關係，現在更有駐美辦事處可以直接聯繫溝通，國民黨會在適切的時間點，協助安排總統參選人相關訪問行程。

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