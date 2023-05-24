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    批侯行政問題一堆急著落跑 蘇巧慧：先為無能向市民道歉

    蘇巧慧批評，侯友宜急著跑去選總統，施政上問題卻還有一堆，應先為自己的無能向新北市民道歉。（資料照）

    蘇巧慧批評，侯友宜急著跑去選總統，施政上問題卻還有一堆，應先為自己的無能向新北市民道歉。（資料照）

    2023/05/24 20:30

    〔記者甘孟霖／新北報導〕新北市長侯友宜被國民黨徵召參選2024總統，遭許多人批評「落跑」，立委蘇巧慧今（24日）指出，侯友宜急著跑去選總統，甫開放的新北市美術館維護問題一堆，過去許多重大建設也效率不彰，應先替自己的無能向新北市民道歉。

    「侯市長落跑前有『好好做代誌』嗎？」蘇巧慧在臉書貼文表示，侯友宜效率不彰，地方的朋友都領教多時，以最近的新北市美術館為例，侯說新美館會是「全台最棒美術館」，但開放後一個月，大片園區仍在施工，完工日期還不斷延後，已開放的園區草皮大片枯黃、柏油路變泥地、步道舖面嚴重破損，甚至還有孩子因此跌倒受傷。

    蘇巧慧批評，侯友宜急著去選總統，不顧工程進度急著剪綵開園，事後又沒有好好維護，美術館周邊依然缺乏配套措施，更可能造成鶯歌在10月台灣設計展湧入人潮時，陷入交通黑暗期，「這難道是侯市長說的好好做事」？

    蘇巧慧指出，侯友宜效率不佳、施政欠缺長遠規劃已非首例，2017年中央補助捷運三鶯線185億元，原定今年完工的工程不斷延宕，現在至少要再等兩年才能完工；2018年中央核定樹林捷運555億元，結果樹林段流標5次，去年才動工；2019年中央全額補助新樹鶯堤外便道，打通大漢溪堤外便道，4年前侯市府說這個建設「沒有急迫性」，昨卻改口誇能大幅紓解壅塞交通。

    蘇巧慧說，中央大力補助新北重要建設，侯市府卻行政效率不佳，造成重大工程進度延宕、小型工程缺乏維護，侯應該在落跑選總統前，先為自己的無能向新北市民好好道歉。

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