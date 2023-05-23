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    侯預計9月訪美 朱可能「陪考」

    （記者黃子暘攝）

    （記者黃子暘攝）

    2023/05/23 05:30

    〔記者林欣漢、黃子暘、蔡文居／綜合報導〕總統參選人赴美「面試」，幾已成台灣政壇慣例，國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統後，黨中央正緊鑼密鼓備妥兩岸及國際論述內容。黨內人士指出，侯友宜應該會循往例前往華盛頓、紐約，拜會美國行政部門、國會、智庫，以及到美國西岸拜會僑界，預計九月成行。

    黨內人士表示，侯陣營十分清楚在兩岸、外交領域是弱項，站在黨中央與智庫的立場，提供總統候選人有關黨的政策論述方向，是不能少的工作，國民黨主席朱立倫也不排除隨行「陪考」，或先行赴美「開路」。

    有關「台南人沒眼睛」的失言爭議，台南市議會民進黨團昨天召開記者會，批評侯友宜在電視上罵人，事後僅在臉書表歉意，要求國民黨應該公開嚴正道歉，還給台南市民一個公道。侯友宜昨天解釋，二十日和去年底競選台南市長的謝龍介同台演講，謝談到台南市這幾年遇到的事情，兩人是用沉重、疼惜台南人的心情來看待，他情急之下的用語不夠精準，但疼惜台南的心永不變，所以他對用詞不精準而衷心道歉，期待台南市能有大發展。

    對於副總統、民進黨總統參選人賴清德前天質疑侯友宜「未明確表態是否支持九二共識」，侯表示，已在新北市議會答詢時清楚表明立場，他反對台獨、反對一國兩制，台灣要堅守、深化民主自由，同時和其他民主國家結盟並加強自我防衛能力，希望政黨或任何人都不要再操弄這些議題來撕裂台灣人民的心、破壞國家的團結。

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