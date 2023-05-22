國民黨積極準備 侯友宜擬9月訪美

國民黨推出總統參選人侯友宜。（資料照，記者王藝菘攝）

2023/05/22 22:37

〔記者林欣漢／台北報導〕總統參選人赴美「面試」，幾已成台灣政壇慣例，國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統後，黨中央正緊鑼密鼓備妥兩岸及國際論述內容，黨內人士指出，侯友宜應該會循往例前往華盛頓、紐約，拜會美國行政部門、國會、智庫，以及到美國西岸拜會僑界，預計9月成行。

黨內人士表示，侯陣營十分清楚在兩岸、外交領域是弱項，站在黨中央與智庫的立場，提供總統候選人有關黨的政策論述方向，是不能少的工作，國民黨主席朱立倫也不排除隨行「陪考」，或先行赴美「開路」。

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由副手搭檔代表訪美，也不是沒有前例，前總統馬英九兩次總統大選前都沒有去過美國，2007年由副手蕭萬長代表訪美，馬英九留在國內繼續拚選舉，2011年馬爭取連任時，派出選戰操盤手、時任台灣加油讚執行長金溥聰赴美溝通。

2015年11月，「換柱」後的國民黨總統候選人朱立倫訪美7天，期間參訪白宮、國務院共4個城市；2019年的國民黨總統候選人韓國瑜，則以選舉行程時間壓力大為由，取消訪美行程。

國民黨國際部主任、駐美代表黃介正今天受訪時表示，國民黨駐美代表處成立一年多來，與美國政府行政部門、國會都有保持密切聯繫，每週都會回報給黨中央，包括對美國政情的掌握、美國各個不同政黨或智庫對特定議題的意見分析等資訊。

黃介正說，國民黨總統候選人訪美，絕對是大事中的大事，必要的準備工作，國際部持續在做，不論是政策論述、必要的文件，通通都準備好，至於訪美時間和地點，取決於候選人。

身兼國民黨海外部主任的立委陳以信也說，海外部與各級黨部、國民黨相關的僑社，已經做好聯繫安排，也有相關腹案，待侯友宜號令一發，就可以立即發動。

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