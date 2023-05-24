台南議員李宗霖創作藏頭詩 暗諷侯友宜是「詐騙集團」

台南基進議員李宗霖創作台語4句聯，藏頭詩暗諷侯友宜是「詐騙集團」。（台灣基進黨台南市黨部提供）

2023/05/24 21:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對國民黨總統參選人侯友宜說「有信心壓制治安」，台灣基進台南市議員李宗霖送上台語4句聯「藏頭詩」，暗諷侯友宜是「詐騙集團」，根本就是詐騙集團的話術，希望台灣人民不要被詐騙集團的話術給騙了！

李宗霖創作台語4句聯「詐欺治安偌????辦、騙人叫是咱無眼、集會七國回答慢、團長幕僚攏頇顢」。他說，看到國民黨總統大選為預備侯友宜量身打造的競選主軸，是掃蕩黑幫、打擊詐騙、恢復特偵組、偵辦黑金貪腐，他忍不住笑出來。

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李宗霖說，侯友宜說有信心「壓制治安議題」，這應該就是「詐騙集團」的話術，根據資料，今年到4月為止新北市刑案發生數是1萬638件，不只是全台發生最多案件的地方，跟新北市去年同期相比也增加11.34%。更不用說今年新北市又因為槍擊案多次上新聞版面，這絕對是他看過「最爛的詐騙話術」。

李宗霖表示，大家都非常清楚，侯友宜最大的弱點在於在國際外交，對於國際關係不甚清楚，兩岸論述上也無法提出明顯方向。看來國民黨的幕僚團隊也非常明白，所以才特地將主軸拉在內政，避免侯友宜的弱點被放大。畢竟，連G7包括哪些國家都不知道的人，只能另闢內政這條主軸來遮掩了。

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