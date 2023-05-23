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    國民黨曾反共卻被貼上親中標籤 小笠原欣幸分析原因

    日籍學者小笠原欣幸投書表示，曾反共的國民黨被貼上「親中」標籤，起因在野後與共產黨攜手、「馬習會」坐實親中形象，又未迅速對應「一國兩制」。（資料照）

    日籍學者小笠原欣幸投書表示，曾反共的國民黨被貼上「親中」標籤，起因在野後與共產黨攜手、「馬習會」坐實親中形象，又未迅速對應「一國兩制」。（資料照）

    2023/05/23 00:04

    〔中央社〕長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸投書表示，曾反共的國民黨被貼上「親中」標籤，起因在野後與共產黨攜手、「馬習會」坐實親中形象，又未迅速對應「一國兩制」。

    根據小笠原欣幸在「東洋經濟」投書與「The News Lens 關鍵評論」譯文，他認為中國國民黨被認為「親中」的轉折點是2004年總統選舉。

    投書指出，民進黨的陳水扁在2000年總統選舉勝選，使得國民黨自從遷台後首度失去政權。接替李登輝出任黨主席的連戰力求在2004年選舉奪回政權。但由於陳水扁巧妙的選舉策略以及選前一天的槍擊事件，使他再次以些微差距連任。這對國民黨造成相當沉重的打擊。

    國民黨失去8年政權，過去依靠預算和執政優勢所建立的選票基礎逐步瓦解。不僅如此，陳水扁的當選反映了台灣意識的擴張，這意味著國民黨可能會逐漸走向衰退。

    中國的胡錦濤政權察覺了國民黨的困境。連戰領導的國民黨為了與民進黨相抗衡，開始考慮與宿敵共產黨尋求合作的可能性。胡錦濤方面也迫切需要壓制陳水扁的民進黨政府。將「陳水扁、民進黨、台灣獨立」視為共同敵人，成為國共兩黨和解的絕佳契機。

    胡錦濤抓住時機，迎合國民黨重視的政策理念，開始攏絡國民黨。2005年4月，連戰訪問中國與胡錦濤會談。這是自蔣介石與毛澤東會談以來，國共領導人睽違60年後再度會晤。

    國民黨與共產黨的合作關係從此展開，兩黨繞過陳水扁政府，達成一系列擴大兩岸經濟關係的協議。中國還宣布將對台灣生產的鳳梨等水果以「零關稅措施」進口，並增加進口數量的惠台政策。

    國民黨具有與中國的溝通管道，並能維持良好關係的形象成為競選優勢，助馬英九在2008年總統選舉中勝選。然而，馬英九也在選戰中強調廣義的台灣認同，以尋求平衡。

    在馬英九政府的第一任期中，兩岸關係迅速改善，簽訂一系列經濟協議，促使兩岸經濟走向一體化。江丙坤出任海基會董事長，處理台商的大量陳情並提供協助。

    在馬英九政府的第二任期中，國共兩黨合作更為深化，造成民間不安與反彈導致2014年爆發「太陽花學運」。學生占據立法院，要求撤回正在審議的兩岸服貿協議。多數民意對占領立法院的年輕人抱持聲援態度，國民黨的親中形象在同年的地方選舉中反成為劣勢。

    在這之後，馬英九於2015年與堅決推動統一台灣的中國國家主席習近平會談，進一步坐實了國民黨的親中形象。國民黨和共產黨內部普遍認為「馬習會」能在選舉中加分，卻因為未能準確把握台灣民意變化而導致誤判，國民黨也在2016年總統選舉中慘敗而失去政權。

    選後國民黨內部雖對親中形象問題進行檢討，但未提出具體解決方案。2019年1月，習近平表達了統一台灣的強烈意志，提出「和平統一、一國兩制」，意圖在實質上併吞中華民國，國民黨對此卻反應遲緩。此後，國民黨仍與共產黨持續合作，使得在2020年總統選舉中再次敗選。

    在連續兩次總統選舉敗北後，國民黨內部更多人認為被定位為親中是導致敗選的原因。

    小笠原欣幸指出，現在，儘管國民黨提出「推動與中國對話」的政策，但並非對共產黨的要求照單全收。國民黨反對「一國兩制」，並對針對台灣的軍事演習表示譴責。國民黨正面臨如何處理親中形象的困難抉擇，是該淡化親中立場，還是橫下心來主張親中沒有什麼不好。

    國民黨內部許多人認為，「能夠與共產黨對話就能守護和平」的主張將能開拓新的出路。國民黨提名的總統候選人侯友宜將提出何種對中政策，勢必成為關注焦點。

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