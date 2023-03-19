萬金石馬拉松賽事 市議員背心印「信賴台灣」挺賴清德

現場有信賴台灣加油團，向跑者介紹萬金地區是賴清德主席的故鄉。（民眾提供）

2023/03/19 08:46

〔記者吳昇儒、俞肇福／新北報導〕民進黨主席賴清德15日登記參加2024總統黨內初選，準備扛起大樑，代表民進黨參加總統，不少基層民意代表也紛紛表達支持之意。除了召開聯合記者會力挺、拉起看板表達支持之意外，就連今日國際賽事萬金石馬拉松管制的員警也發現有議員在背心上印「信賴台灣」支持賴清德，更有大批在地鄉親到場聲援。

穿上印有「信賴台灣」背心跑馬拉送的新北市議員張錦豪說，萬金石地區就是賴主席的家鄉，之前就聽他說過他的祖輩在金山地區發展，父執輩則到萬里擔任礦工，他自己出身礦工家庭，與台灣多數民眾一樣，在辛苦的家庭長大，因此這一此也有許多在地民眾，為了支持賴清德主席主動到賽事會場幫忙聲援。

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張錦豪表示，賴主席從政以來，一路走來始終與民眾站在一起，而且對的事就是堅持到底，相信大家團結合作一定能喚回民眾對民進黨的信心，希望透過國際賽事能夠凝聚更多民眾的力量，一起來支持賴主席參加2024總統選舉，更希望他能順利當選。

已經管制過多次萬金石馬拉松的資深警員表示，很多跑者都會「改裝」自己的馬拉松背心，這一次居然看到印「信賴台灣」真的覺得支持者很用心。

新北市議員張錦豪為支持賴清德選總統，穿著印有信賴台灣的背心，跑萬金石馬拉松。（民眾提供）

現場還有信賴台灣加油團，向跑者介紹萬金地區是賴清德主席的故鄉。（民眾提供）

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