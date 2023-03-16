沈宗隆涉賄收押國民黨中央沒動作 民進黨：可見兩黨對清廉要求不同

民進黨雲林縣黨部主委林金忠。（民進黨雲林縣黨部提供）

2023/03/16 15:03

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國民黨雲林縣議會議長沈宗隆涉嫌收賄遭收押案，民進黨雲林縣黨部主委林金忠質疑國民黨沒有任何反應和處置，他表示，反觀民進黨在台南市正副議長涉賄案爆發被裁定交保的第一時間，馬上將兩人停止黨權3年處分，可見兩黨對清廉的要求是有所不同。

沈宗隆涉嫌向達德能源公司收賄2600萬元一案，10日檢察官聲請羈押6人未果，引起社會嘩然，收賄者交保，送賄者收押，引發民間議論，今天凌晨雲林地院重新裁定收押沈宗隆和包商鍾慶郎。

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林金忠指出，最近國民黨籍澎湖縣議會議長和雲林縣議會議長皆因涉賄遭法院羈押禁見，但國民黨至今都沒有任何反應和處置，反觀民進黨主席賴清德1月18日接掌主席一職，不到兩個月時間，就立即針對黨務改革解決黑金、學倫等問題，並在台南市正副議長涉賄案爆發被裁定交保的第一時間，馬上將兩人停止黨權3年處分，兩相比較之下，可見兩黨對清廉的要求有所不同。

林金忠說，民進黨在去年大選敗選，可以看出台灣選民對待國民黨和民進黨的標準不同，就好比老師對成績差的人卻要求很低，成績好的考60分被淘汰，卻選擇只考30分的不及格者，這是台灣社會要共同思考的現象。

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