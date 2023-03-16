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    沈宗隆收押禁見！雲林議長涉收賄 法院清晨重新裁定

    雲林縣議會議長沈宗隆涉入收賄案，10日凌晨才以200萬元交保、限制出境，當初步出法院難掩神情疲憊。（資料照，記者黃淑莉攝）

    雲林縣議會議長沈宗隆涉入收賄案，10日凌晨才以200萬元交保、限制出境，當初步出法院難掩神情疲憊。（資料照，記者黃淑莉攝）

    2023/03/16 06:18

    首次上稿 06:03
    更新時間 06:18

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨雲林縣議會議長沈宗隆疑涉收受達德集團賄賂案，雲林地檢署提出抗告，台灣高等法院台南分院昨天（15日）下午發回更裁，雲林地方法院晚上9點半漏夜開合議庭，經過8小時審理，在今天（16日）清晨5點半重新裁定沈宗隆、包商鍾慶郎2人羈押禁見，並禁止接見通信、閱覽書報及觀看電視。

    雲林地院昨天晚上9點半開羈押庭，採合議庭方式審理，審判長為法官潘韋丞，檢方承辦檢察官蕭仕庸、施家榮和蔡少勳蒞庭，沈宗隆、鍾慶郎和辯護律師出庭，先審理鍾慶郎部分，直到今天凌晨1點才換沈宗隆，等候時沈宗隆多次步出休息室外甩手舒展筋骨。

    雲林檢方日前偵辦達德集團涉嫌行賄案，調查發現，該集團在2020年在雲林設立風機發電，因地方人士、部分議員反對，竟涉嫌透過下包廠商、白手套，以高報工程款夾帶賄款方式，向沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人行賄，共計2600多萬元。

    檢方訊後，向法院聲押沈宗隆、王又民、達德前執行長潘正綱及王又民的助理游女、潘妻游女（游姓助理胞妹）及包商鍾慶郎，其他涉案人許留賓、黃文祥各30萬，達德前王姓董事長100萬、曾姓及廖姓主管分別15萬及20萬元交保。

    雲林地院10日裁定潘正綱收押，沈宗隆200萬元、鍾慶郎100萬元、王又民50萬元及潘妻6萬元交保、游姓助理請回。

    雲林檢方13日以沈宗隆與鍾慶郎2人涉犯貪污治罪條例重罪，在審理過程並未完整交代案情，且有高度串證、滅證及逃亡可能性，因此就2人提出抗告，台南高分院昨天發回更裁。

    雲林地院昨晚9點半開羈押庭，挑燈夜戰經過8個小時審理，在今天清晨5點半重新裁定沈宗隆、包商鍾慶郎2人羈押禁見，並禁止接見通信、閱覽書報及觀看電視。

    雲林地院漏夜開羈押庭，雲林縣議會議長沈宗隆（左）中場休息後，走進法庭前，還向在外等候的親友揮手致意。（記者黃淑莉攝）

    雲林地院漏夜開羈押庭，雲林縣議會議長沈宗隆（左）中場休息後，走進法庭前，還向在外等候的親友揮手致意。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣議長沈宗隆疑涉收賄案，雲林地方法院昨天漏夜開羈押庭，等候出庭時沈宗隆在法庭外走廊舒展筋骨。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣議長沈宗隆疑涉收賄案，雲林地方法院昨天漏夜開羈押庭，等候出庭時沈宗隆在法庭外走廊舒展筋骨。（記者黃淑莉攝）

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