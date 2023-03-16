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    峰迴路轉！雲林議長沈宗隆收押 法院：檢方提出許多新事證

    雲林地方法院庭長王子榮說明法院合議庭審理結果。（記者黃淑莉攝）

    雲林地方法院庭長王子榮說明法院合議庭審理結果。（記者黃淑莉攝）

    2023/03/16 06:56

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地方法院針對檢方聲請羈押雲林縣議長沈宗隆、包商鍾慶郎原裁定交保，經台灣高等法院台南分院昨天（15日）撤銷發回，漏夜開庭，並傳喚沈、鍾2人到庭，經過8小時審理，今天（16日）清晨5點半重新裁定2人羈押，並禁止2人接見通信、閱覽書報及觀看電視接觸外界資訊；沈宗隆走出法庭時表情平靜、不發一語，也沒有回頭；在法院外等候一夜的沈宗隆妻兒得知結果神情落寞，面對媒體追問都沒說話，立即搭車離去。

    雲林地方法院庭長王子榮在羈押庭裁定後對外說明，王子榮指出，審理過程中檢察官提出相當多事證，經合議庭審理，關於串證部分，因為案件目前正在偵查階段，依照檢方所補強的新事證及理由，仍有多名共犯與證人的說法有所出入，檢方舉證上已經足以使法院認為被告2人有和證人或是與本案其餘共犯有串證的疑慮。

    另被告2人涉犯重罪，法院有相當理由認為在被告2人對於犯行串證的可能性升高，顯然無法透過羈押以外的手段來防止，且只有透過羈押手段才足以確保後續偵查程序進行，所以在今日裁定2人羈押。

    王子榮說，今天最後裁定羈押最重要關鍵是檢方有提出新的事證，前一次法院裁定時檢閱卷內事證認為雖有羈押原因，必要性的說明是夠充分，但台南高分院發回的理由，也是針對要對必要性加以審酌，檢方在這段時間也有做新的調查，提出新事證，至於新事證內容基於偵查不公開不對外說明。

    羈押庭從昨天晚上9點半開到今天清晨5點半，長達8小時，最主要是檢察官方面提出非常多新事證及說法，加上案件也是外界矚目案件，合議庭花很多心思去釐清，另針對被告有疑慮也做先行指摘，所以在時間上花比較久，但跟上次時間沒差多久，只是這次是從前天晚上開到今天凌晨會覺得比較漫長。

    雲林地方法院今天清晨5點半重新裁定雲林縣議長沈宗隆（右2）羈押禁見。（記者黃淑莉攝）

    雲林地方法院今天清晨5點半重新裁定雲林縣議長沈宗隆（右2）羈押禁見。（記者黃淑莉攝）

    沈宗隆妻子（右）在法院外等候一夜，清晨得知沈宗隆被裁定羈押，神情落寞、不發一語乘車離去。（記者黃淑莉攝）

    沈宗隆妻子（右）在法院外等候一夜，清晨得知沈宗隆被裁定羈押，神情落寞、不發一語乘車離去。（記者黃淑莉攝）

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