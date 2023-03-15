二膽失聯上兵人在中國 海基會：相信對岸會妥善處理

立法院外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正（中）、國家安全局副局長陳進廣（左）、海基會副董事長邱垂正（右）等相關部會首長，就「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2023/03/15 12:35

〔記者吳書緯／台北報導〕金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎9日離營失聯，傳出游泳到中國。陸委會主委邱太三於13日證實「人在大陸」；對此，海基會副董事長邱垂正今指出，過去協處兩岸人民問題案件，不管中國「已讀不回」、「已讀以後回」、「已讀慢慢回」，中國會有處理，「我們相信他會妥善處理」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請財團法人海峽交流基金會列席，並備質詢。

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國民黨立委江啟臣質詢時關切，現在確認陳姓上兵人在中國，是國防部還是海基會進行確認；邱國正說，國防部沒有這個管道。

邱垂正表示，12日接到主管機關陸委會指示，透過兩岸兩會機制發函，截至目前海基會請海協會確認媒體報導傳聞的訊息，「目前為止我們還在…」。江啟臣此時打斷邱垂正的話，直接詢問就是海協會還沒回應嘛？邱垂正說，「是」。

江啟臣指出，所以到底是說陳姓上兵人活著在中國？邱國正表示，「陸委會跟我說人在大陸，人是活著」，國防部也要了解，而通緝令是由地檢署發布，要經過調查，人離開營區沒有回來，該發佈離營通報，申請發布通緝令都要做。

邱垂正表示，以海基會過去經驗，去年發給對岸1507件的函件，海協會有處理，這個案子社會普遍關注，國人跟家屬都有懸念，「他們應該會有處理」。

江啟臣追問，邱垂正的話代表什麼意思，是人會歸還嗎？還是說用什麼方式處理，現在對岸都沒有回覆海基會？邱垂正說，過去協處兩岸人民問題案件，不管中國「已讀不回」、「已讀以後回」、「已讀慢慢回」，中國會有處理，「我們相信他會妥善處理」。

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