二膽兵入中國引洩密疑慮 邱國正：部隊防務工作經常檢討

金防部二膽守備隊陳姓士兵證實人在中國，外界擔憂部隊情資恐外洩。國防部長邱國正（見圖）14日強調，部隊裡面的防務工作經常檢討。（記者塗建榮攝）

2023/03/14 10:11

〔記者王千豪／台北報導〕金防部二膽守備隊陳姓士兵失聯，陸委會主委邱太三昨證實人在中國，外界擔憂部隊情資恐外洩。民進黨立委蔡適應昨也說，儘管該員主要負責伙房業務，但由於目前人位處中國，國防部應以最嚴格標準看待。對此，國防部長邱國正今天表示，部隊裡面的防務工作經常檢討。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率各部會首長列席備詢，邱國正進入議場前接受媒體聯訪；媒體問及，外界擔憂部隊情資恐外洩，邱國正表示，他們一直調整，不管兵力、位置等各方面，不管該員有沒有能耐，反正部隊裡面的防務工作經常要檢討，並不光是為了他一個人就大幅度調整。

請繼續往下閱讀...

邱國正指出，每個主官到任後都會檢驗，各有各的布置重點，不要把它聯想到因該員走，部隊就換防，那倒是沒有，平常戰訓的狀況之一，也應該調整部署。

媒體詢問要如何讓該員回來，邱國正強調，當然期望人回來，「至於怎麼回來，因為很多都揣測，各講各的」。媒體追問，有跟其他部會溝通嗎？邱國正說，確定人在那邊的話，「有某種管道」，不是軍方管道，「怎麼回來」要請其他部會多幫忙。

至於該員出逃原因？邱國正說，他們內部了解，的確沒有管教問題，軍中該負責都負責，等該員回來釐清才能對大家公平交代，否則外界會認為軍方片面之詞。邱國正強調，結論要等該員當面講，他們依法發布通緝令，按照程序走，該員回來後一切依法處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法