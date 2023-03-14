為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    二膽兵入中國引洩密疑慮 邱國正：部隊防務工作經常檢討

    金防部二膽守備隊陳姓士兵證實人在中國，外界擔憂部隊情資恐外洩。國防部長邱國正（見圖）14日強調，部隊裡面的防務工作經常檢討。（記者塗建榮攝）

    金防部二膽守備隊陳姓士兵證實人在中國，外界擔憂部隊情資恐外洩。國防部長邱國正（見圖）14日強調，部隊裡面的防務工作經常檢討。（記者塗建榮攝）

    2023/03/14 10:11

    〔記者王千豪／台北報導〕金防部二膽守備隊陳姓士兵失聯，陸委會主委邱太三昨證實人在中國，外界擔憂部隊情資恐外洩。民進黨立委蔡適應昨也說，儘管該員主要負責伙房業務，但由於目前人位處中國，國防部應以最嚴格標準看待。對此，國防部長邱國正今天表示，部隊裡面的防務工作經常檢討。

    立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率各部會首長列席備詢，邱國正進入議場前接受媒體聯訪；媒體問及，外界擔憂部隊情資恐外洩，邱國正表示，他們一直調整，不管兵力、位置等各方面，不管該員有沒有能耐，反正部隊裡面的防務工作經常要檢討，並不光是為了他一個人就大幅度調整。

    邱國正指出，每個主官到任後都會檢驗，各有各的布置重點，不要把它聯想到因該員走，部隊就換防，那倒是沒有，平常戰訓的狀況之一，也應該調整部署。

    媒體詢問要如何讓該員回來，邱國正強調，當然期望人回來，「至於怎麼回來，因為很多都揣測，各講各的」。媒體追問，有跟其他部會溝通嗎？邱國正說，確定人在那邊的話，「有某種管道」，不是軍方管道，「怎麼回來」要請其他部會多幫忙。

    至於該員出逃原因？邱國正說，他們內部了解，的確沒有管教問題，軍中該負責都負責，等該員回來釐清才能對大家公平交代，否則外界會認為軍方片面之詞。邱國正強調，結論要等該員當面講，他們依法發布通緝令，按照程序走，該員回來後一切依法處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    二膽上兵「人在中國」 蔡適應籲評估烈嶼部隊緊急移防
    2023/03/13 16:55

    二膽上兵「人在中國」 蔡適應籲評估烈嶼部隊緊急移防
    二膽上兵失蹤案 立院民眾黨團籲國防部說明近年國軍逃亡狀況
    2023/03/13 11:22

    二膽上兵失蹤案 立院民眾黨團籲國防部說明近年國軍逃亡狀況
    金門兵離營赴中 恐面對短期缺職或長期逃亡罪刑責
    2023/03/13 11:15

    金門兵離營赴中 恐面對短期缺職或長期逃亡罪刑責
    確認！失聯二膽兵人在中國 邱太三：對岸「已告知我方」
    2023/03/13 09:30

    確認！失聯二膽兵人在中國 邱太三：對岸「已告知我方」
    金門二膽失聯上兵傳游往中國獲救 陳玉珍：人平安在廈門
    2023/03/10 19:25

    金門二膽失聯上兵傳游往中國獲救 陳玉珍：人平安在廈門
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播