二膽上兵「人在中國」 蔡適應籲評估烈嶼部隊緊急移防

民進黨立委蔡適應呼籲軍方評估緊急移防烈嶼部隊可能性。（資料照）

2023/03/13 16:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕金防部二膽守備隊陳姓士兵失聯，陸委會主委邱太三今日證實人在中國。民進黨立委蔡適應今呼籲，國防部應以最嚴格標準、做最壞打算，不應假設該員沒有涉及重要業務，甚至包括評估金防部烈嶼守備大隊有無緊急移防的必要性。

金門二膽島陳姓士兵失聯第4天，消息傳出他是穿著救生衣游到中國後，因體力不支被中國海警救起。蔡適應今天說，儘管該員軍階僅是上等兵，主要負責伙房業務，但由於目前人位處中國，國防部應以最嚴格標準看待，不應假設該員「理論上」沒有涉及重要業務。

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蔡適應要求，國防部必須立刻清查，並輔以人員訪談以了解該員「有機會接觸」的業務內容，若有任何風險務必最短時間進行補救，更甚者評估金防部烈嶼守備大隊有無緊急移防的必要性。

針對逃兵抑或投共的說法？蔡適應指出，1979年林毅夫叛逃時是上尉連長，此次失聯案當事人是上等兵，軍階有較大差別，但因為兩人均前往中國，國防部仍應參考當年危機應變方案，視本案狀況、依比例原則進行處理。

目前除確悉該員人在中國外，其餘資訊仍然不足。蔡適應補充，關於各界揣測的原因，會涉及「陸海空軍刑法」第24條、第39條和「中華民國刑法」第120條等許多條文要如何適用，因此他不願多作評論。

至於兩岸共打協議，固然協議在合作範圍、協助偵查、人員遣返上都有明文，然而這背後尚牽涉政治層面，蔡適應作為立法院外交國防委員會本週輪值召委，將於週三邀請各部會做完整報告。

在國防部目前送達立院的書面報告中，並沒有二膽島上兵失聯案處置的相關內容。

此外，退輔會主委馮世寬今（13）日在退輔會記者會上回應此案表示，他個人認為，從近日日媒報導到後續不斷有與國軍相關的事情發生，「都是計畫性的作為」。不過馮世寬也強調，他並未掌握該案細節，「假如你要深一層問的話，我覺得這個兵游泳過去的可能性不大」，但因也還沒有得到正確消息，所以回覆保留至此。

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