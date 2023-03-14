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    二膽失聯上兵在中國 陸軍司令部：軍械、彈藥、救生衣未短少

    金防部二膽島（見圖）上兵傳出游到中國。（資料照）

    金防部二膽島（見圖）上兵傳出游到中國。（資料照）

    2023/03/14 18:08

    〔記者吳書緯／台北報導〕金防部二膽島陳姓上兵9日離營失聯，傳出穿著救生衣被中國海警救起。陸委會主委邱太三昨在立法院受訪表示，「人在大陸這一點是確認的」，已接獲對岸通知，相關單位持續處理中。陸軍司令部今指出，金防部就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情況，將加強防衛部、守備大隊加強離島駐點及各級管控作為，有效防控管理縫隙。

    立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長邱國正、國安局、陸委會、法務部、海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請海基會列席，並備質詢；相關部會的書面報告已在今天傍晚送至立法院。

    陸軍司令部的報告指出，金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎是食勤作業人員，於3月9日上午6時50分時經值星官謝上士至餐廳未發現陳兵，隨即回報隊長，並於7時20分時編組全隊搜尋未果，復於8時時集合全隊清查仍未尋獲，即逐級向上回報應處，並同步通知家屬。金防部指揮官陳忠文中將隨即抵達二膽島指揮，並協請金門地區海巡署支援擴大海陸搜尋，及安排家屬赴島。

    針對處置情形，陸軍司令部指出，陸軍與金防部隨即成立專案小組，針對單位內部管理、人員考核、法紀教育等實施調查。而金防部就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情事；海巡署於附近海域實施搜尋，並透過兩岸協同執法管道，請中方協助搜尋作業。

    陸軍司令部指出，陳姓上兵的父親於9日下午4時20分抵達二膽島後，由指揮官陳忠文中將向其說明事件經過；陳父表示，陳兵於營外有財務借貸約30萬餘元，均按月還款。而守備大隊於10日發布陳兵離營通報，金門憲兵隊於11日依法定程序實施調查。

    至於策進作為，陸軍司令部指出，目前新進士官兵均由防衛部全面考核鑑濾後，才分發至離島單位服務，為強化人員考核，後續針對財務、感情、身心等加強鑑濾，若發掘違常情事，即調離離島，同時要求各級主官召集所屬建制幹部對人員考核鑑定。

    陸軍司令部指出，防衛部、守備大隊加強離島駐點及各級管控作為，以有效內部管控並防範管理罅隙。另要求建制編組、發揮組織功能及確依部頒「風險管理手冊」律定之工作職掌及風險，建立綿密的管理機制。

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