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    二膽上兵人在中國 國安局：密注中共藉此操作認知作戰

    金防部二膽島（見圖）上兵傳出游到中國。（資料照）

    金防部二膽島（見圖）上兵傳出游到中國。（資料照）

    2023/03/14 17:43

    〔記者吳書緯／台北報導〕金防部二膽島上兵陳嘉壎9日離營失聯，傳出游泳到中國，體力不支被中國海警救起。陸委會主委邱太三說，「人在大陸這一點是確認的」，已接獲對岸通知；國安局說，鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等作為，將持續密切注意中共藉此操作認知作戰。

    立法院外交及國防委員會明天（15日）邀請國防部長邱國正、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請財團法人海峽交流基金會列席，並備質詢。相關部會的書面報告已在今天傍晚送到立法院。

    國安局書面報告指出，針對上兵失聯事件，國安局已協請權責單位加強軍中安全防護作為，發掘潛存危安因子，完善風險管理。

    國安局指出，鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等作為，散播相關爭議訊息，進行認知作戰，例如撰文製造有利中共輿論、抨擊我政府施政等，以達思想滲透、訊息操 弄及內部分化目的，國安局將持續密注中共反應，並機先應處。

    最後，國安局說，防處境外敵對勢力威脅，維護國家安全及社會安定，國安單位責無旁貸，國安局持續依據「國家情報工作法」，落實情報統合及情勢研判，並適時支援、協調各國安單位，期將可能危害「阻絕於境外、防患於未然、弭禍於無形」。

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