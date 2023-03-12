救人為先！ 王定宇：失聯上兵應依「金門協議」救回台灣

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2023/03/12 16:51

〔記者謝君臨／台北報導〕金門二膽志願役陳姓上兵失聯，有消息傳出他穿著救生衣游到中國後，因體力不支被中國海警救起。民進黨立委王定宇今（12）日表示，應儘速依照國際規範或「金門協議」將其救回台灣，回台後再了解真正原因，若是逃兵或投敵要以最重法律制裁，但若是非自願性因素或意外，也應該還他清白。

陳姓上兵9日在早點名時失蹤，陸軍金門防衛指揮部動員官兵全島搜尋無著，10日傳出陳穿著救生衣在中國獲救的訊息。對此，陸軍司令部表示「有待查證」，陸委會表示，國防部刻正就本案進行釐清中，請社會各界靜待查證結果。

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對此，王定宇指出，這一位擅離職守、最後被中國海警撈起來的士兵，有人說因為他不是偷渡，因此不適用以「金門協議」引渡回台。但就偷渡的定義，沒有辦任何出入境證明的，當然就是偷渡，所以按照「金門協議」、「國際慣例」或基於人道，不管這一名士兵是出於意外、非自願性理由，或者他就是沒有辦證件游到中國，都可以根據種種國際規範，把他交回給台灣。

至於中國是否會遵守國際規範或「金門協議」，王定宇說，就看中國怎麼處理這件事。對中國來講，法律或協議永遠是中國政治考量的參考作用而已，中國政權並不是一個法治國，希望中國能夠理解，儘速讓這名士兵可以回到台灣來。

王定宇表示，對台灣來講，這位士兵到底是叛逃、投敵，或意外落水、非自願性因素，最後被中國海警撈起送到廈門，不管原因為何，先把人救回台灣才是要緊的事，回來之後再了解真正原因，若是違法逃兵或投敵，應該以最重法律程度予以制裁，但若是非自願性因素或意外，也應該還他一個清白。

最後，王定宇強調：「事情未明之前我們盡力處理，也希望中國遵照相關協議或國際慣例，把屬於台灣這邊、我方的士兵儘速交回台灣。」

「金門協議」是當年為解決遣返台灣海峽偷渡犯在「原船遣返」或「併船遣返」政策執行下，經常發生船難意外的問題，基於人道原則，由中華民國紅十字會與中華人民共和國的中國紅十字會以非官方組織身分，在金門簽訂的司法互助協議，該份文件也是兩岸司法互助的重要開端。

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