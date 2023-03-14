綠能開發弊案叢生 時力黨團籲檢討法規、建立公平法律程序

時代力量立法院黨團於今日針對臺灣綠能開發政策欠缺法治、資訊不透明，導致弊案叢生一事召開記者會，呼籲經濟部及能源局別一再放水，讓黑金份子從中牟利分贓，儘速檢討相關法規制度之不足。（記者田裕華攝）

2023/03/14 13:22

〔記者黃靖媗／台北報導〕時代力量立法院黨團於今日針對台灣綠能開發政策欠缺法治、資訊不透明，導致弊案叢生一事召開記者會，呼籲經濟部及能源局別一再放水，讓黑金份子從中牟利分贓，儘速檢討相關法規制度之不足，建立真正公平公正公開的法律程序，勿讓官商勾結和不肖廠商成為台灣淨零轉型的絆腳石。

時力黨團副總召陳椒華指出，近年政府積極推動再生能源發展，但過程中卻有許多不肖人士涉入索賄行賄的弊案，儼然成為政府能源轉型的最大絆腳石，黑金結構不僅讓業者無法依據正常、合法程序進行開發，延宕國家能源轉型的速度，也讓歐美各國投資有所疑慮，阻礙台灣經濟發展，而地方政府與民意代表收受業者賄賂好處後，就不會發揮監督者的職責。她呼籲，檢調單位應更積極偵辦相關地方綠能建設弊案，中央主管機關對於地方政府也應盡監督之責，不能放任地方讓業者恣意作為。

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時力黨團幹事長王婉諭表示，原先預計2025年要達到再生能源占比20%的承諾，已確定會延宕，而今又接連爆出綠能弊案，讓民眾失去信心。

王婉諭認為，作為法治國家，經濟部應該負起完全責任，說清楚離岸風電開發的法規範亂象，為何一再放水，假綠能之名，行黑金分贓之實，嚴重破壞我國能源轉型進程。

黨團總召邱顯智表示，台灣綠能發展最大的問題就是缺乏法治、缺乏資訊公開及監督，他過去因擔任苑裡反風車運動義務律師，看到許多鄉親及老人家在海邊餐風露宿甚至被私人保全毆打，如今卻發現全台不只苑裡，各地陸域、離岸風電和光電的官商勾結都更加明目張膽，經濟部能源局的不作為，就是在放任這樣的惡行，傷害台灣的環境。

邱顯智認為，能源局必須說清楚曾行賄的業者未來是否還可參與綠能開發，並且制定一套明確的規則，以排除不肖廠商，開放公民參與，否則整個綠能發展可能會繼續劣幣驅逐良幣，淪為貪腐的溫床。

參與記者會的漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣也指出，現行風電政策具資訊公開不足、地方審查標準模糊，以及離岸風電選商機制不健全、不透明等缺失，以陸域風機為例，只要任一風機基座中心與最近建築物邊界之直線距離大於250公尺，就可以免環評，因此地方居民往往直到業者要開始施工才知道開發案，即使經過爭取，能源局終於將陸域風機開發案資訊放在網站上，檔案位置卻非常隱密。

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