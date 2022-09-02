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    跨機關聯手嚴辦綠能蟑螂 高檢署：已偵辦56案、起訴56人

    高檢署檢察長張斗輝今天親自主持會議，擬定「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台實施計畫」；據高檢署統計，截至8月16日止，已偵辦綠能案件56案、起訴56人。 （高檢署提供）

    高檢署檢察長張斗輝今天親自主持會議，擬定「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台實施計畫」；據高檢署統計，截至8月16日止，已偵辦綠能案件56案、起訴56人。 （高檢署提供）

    2022/09/02 22:51

    〔記者錢利忠／台北報導〕為打擊綠能蟑螂，高等檢察署今天下午邀集各地檢署及警、調機關、經濟部、台電等公部門，召開「111年度打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，由高檢署檢察長張斗輝親自主持，擬定「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台實施計畫」；據高檢署統計，截至8月16日止，已偵辦綠能案件56案、起訴56人。

    高檢署統計，截至今年8月16日止，檢察機關查緝妨害綠能產業發展犯罪，總計偵辦56案，羈押18人，起訴56人，緩起訴12人；查扣現金台幣7887萬400元、人民幣1萬7600元、日幣56萬6000元，被告於偵查中自動繳回台幣2110萬8100元；扣押不動產18筆、黃金金條2條、手錶7只、金飾1盒。

    張斗輝親自主持聯繫會議

    今天的會議由張斗輝負責主持並邀請法務部長蔡清祥與會，除邀集調查局、刑事警察局、海巡署等司法警察機關，也邀集台中、台南、高雄、花蓮等高分檢、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東、花蓮、台東等地檢署，另邀請經濟部能源局、台灣電力公司共同與會。

    會中除提出專案報告外，另針對目前查緝妨害綠能產業發展犯罪遭遇的問題，共同研商找出解決方法，強化各機關偵辦綠能犯罪的專業能力及偵查智能。高檢署也督請各地檢署，儘速召開會議，主動拜會縣市政府、台電等機關，及時介入積極查辦。

    此外，高檢署也要求各地檢署，應定期與廠商座談，傾聽綠能業者遭遇的困境，展現檢察機關積極查辦的決心。對於勇於檢舉的廠商，必須完善保密措施，讓業者安心。

    蔡清祥於會中也對偵辦雲林台西鄉鄉長夫婦二人向綠能廠商收賄案的雲林地檢署檢察官蔡少勳、偵辦苗栗三灣鄉鄉長向綠能廠商收賄案的苗栗地檢署檢察官黃棋安表示慰勉，讚許兩名檢察官勇於任事，積極偵辦，並頒發獎座，肯定兩名檢察官對於維護綠能產業發展環境的貢獻。

    法務部長蔡清祥（中）頒獎給雲林地檢署檢察官蔡少勳（右）、苗栗地檢署檢察官黃棋安。（由劉偉誠主任檢察官（左）代為領獎）。（高檢署提供）

    法務部長蔡清祥（中）頒獎給雲林地檢署檢察官蔡少勳（右）、苗栗地檢署檢察官黃棋安。（由劉偉誠主任檢察官（左）代為領獎）。（高檢署提供）

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