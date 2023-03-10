涉綠能弊案！ 雲林縣議長沈宗隆凌晨200萬交保

雲林地方法院9日漏夜開羈押庭，議長沈宗隆親友及支持者在法院外等候關切。（記者黃淑莉攝）

2023/03/10 02:45

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍雲林縣議長沈宗隆與議員王又民、許留賓、黃文祥涉嫌達德集團行賄案，雲林地檢署前天兵分多路搜索及約談相關人員27人，訊後涉貪污重罪、有勾串證人之虞向雲林地方法院聲請羈押，沈宗隆、王又民及達德潘姓高階主管、王的助理游女及游女的胞妹（潘的妻子）及鍾下包商等6人，雲林地方法院昨天晚上7點漏夜開羈押庭，歷時近7小時，截至今天凌晨1點50分裁定雲林議長沈宗隆200萬交保、議員王又民50萬交保、鍾姓包商100萬交保、達德潘姓主管收押、潘妻游女6萬交保、游姓助理無保請回。

雲林地檢署偵辦達德集團、雲林縣議長沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人涉嫌違反貪污治罪條例等案件，經過長時間蒐證，在3月8日蒐索達德公司、沈宗隆及3位議員的住家、服務處等21處，並約談沈等27人到案說明。

請繼續往下閱讀...

雲林地檢署調查，達德集團在2020年間準備在雲林縣設立風機發電，因受到地方鄉親、議會部分議員反應，達德集團為讓工程能順利進行，透過下包廠商、白手套，以高列工程款方式夾帶賄款行賄，包括議長沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等，行賄金額約2600萬元。

據指出，達德潘姓主管的妻子是王又民的助理游女的胞妹，潘透過游女牽線，與沈宗隆接觸。

檢方訊後，依違反貪污治罪條例、商業會計法等罪嫌，達德集團前王姓董事長以100萬元，許留賓、黃文祥各30萬元，另達德2位曾姓、廖姓高階主管以15萬及20萬元交保候傳。

沈宗隆、王又民及其游姓助理、達德潘姓高階主管及其游姓妻子、鍾姓包商等6人，因有勾串之虞聲請羈押。

雲林地方法院昨天晚上7點開羈押庭，羈押庭10日零晨1點50分裁定，雲林議長沈宗隆200萬交保、議員王又民50萬交保、鍾姓包商100萬交保、達德潘姓主管收押、潘妻游女6萬交保、游姓助理無保請回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法