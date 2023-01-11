政院修正「政黨法」 排除因國安案件廢止政黨

行政院會明將通過「政黨法」部分條文修正草案。（資料照）

2023/01/11 21:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明將通過「政黨法」部分條文修正草案，明定政黨違反規定可連帶處分政黨負責人最高100萬元的罰鍰；至於原本修正條文，對於政黨人員違反「國家安全法」或「組織犯罪防制條例」，經判決確定，得廢止政黨備案，由於爭議過大，未凝聚共識，經討論後，相關條文決不納入政院版修正草案。

官員解釋，這次修法重點之一，是課予政黨負責人監督之責。對於政黨收受法定經費，應存入以政黨名義開立的金融機構專戶、每年度應依法申報財報及不得招收16歲以下黨員等相關規定，政黨負責人應負監督之責，若政黨違反規定，除依規定處罰政黨外，將連帶處分政黨負責人2萬到100萬元的罰鍰。

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為免政黨負責人角色混淆，修正草案明定政黨負責人不得兼任其他政黨的負責人或選任人員。同時配合民法成年年齡下修18歲，修正草案也規定政黨負責人年齡下限為18歲。

此外，杜絕空殼政黨，確保政黨能遂行其功能，修正草案增訂政黨存續期間應持續招募黨員，維持100人以上黨員人數的規定。另明確規範黨員人數超過300人，得選出黨員代表，召開黨員代表大會，行使黨員大會的職權。以及黨員大會或黨員代表大會的召開，黨員或黨員代表應親自出席，如有不可抗力因素，始例外得以視訊方式為之。

同時為避免謀利，修正草案也明定政黨辦公處所禁止出租，違者將處政黨10萬元以上50萬元以下罰鍰，經限期改善而不遵從者，並得按次處罰；針對政黨領取的補助金，也新增要求每年應有5％用於培育或促進單一性別政治活動，以提升性別的參政機會與能力。

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