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    自由日日shoot》政黨違國安法 難辦！ 修政黨法 政院卡關逾2年

    行政院版的「政黨法修正草案」至今尚未送進立法院。（資料照）

    行政院版的「政黨法修正草案」至今尚未送進立法院。（資料照）

    2023/01/09 05:30

    〔記者王千豪、鍾麗華／台北報導〕內政部二〇二〇年九月向行政院提出「政黨法修正草案」，明訂政黨選任人員若違反「國安法」或「組織犯罪防制條例」，且經判決確定，將可廢止該政黨備案。不過，草案送行政院二年多，卻遲未送到立法院。行政院官員說，新會期可望送立法院審議，但如爭議條文仍無法達成共識，就可能不會推。對此，民進黨立委呼籲，希望行政院趕快將版本送進立法院，立法部門也會加快速度，到時候「他們就要配合我們的速度」。

    立委：不能一拖再拖

    無黨籍立委林昶佐曾在二〇二一年立法院總質詢時，向行政院長蘇貞昌表達其對統促黨的擔憂。林受訪再提及，統促黨總裁張安樂已經主張陣前起義，公然散播叛國言論，嚴重破壞台灣自由民主憲政秩序；再加上他們多年來各種配合中國統戰作為，顯示整個政黨完全是中國的內應政黨，呼籲相關單位要去積極蒐證。

    至於行政院版的修正草案至今尚未送進立法院來，林則說，修法的確必須嚴謹及討論各種可能性，如果能讓法案更周延，多花一點時間可以理解，但也不能一拖再拖。

    民進黨立委羅致政直言，希望行政院可以加快速度，尤其下個會期就是法案會期，且這屆立委都有提出相關修正版本，他們立法部門會加快速度，到時候「他們就要配合我們的速度」；民進黨立委王美惠說，內政部版本送交行政院後都沒有進度，為求國家安定，行政機關應盡快完成立法作業，以符合民意期待。民進黨立委林楚茵也指出，不清楚政院版卡關的原因，但應該盡快送進立法院討論。

    官員：沒爭議的先送立院

    官員則解釋，現行解散政黨是由大法官決定，但政黨法修正草案是內政部經過審議、依情節輕重就可以解散，從司法權變成行政權就可以認定，具有高度爭議，必須審慎評估。官員指出，當初修正條文主要是想約束親中政黨，後面有其個案背景的考量，但也必須注意，政黨幹部、成員涉及國安案件，就連坐解散政黨，若有人「反間」、且只要一人，就構成廢止政黨的要件，已違反比例原則。他也說，政黨組成門檻很低，解散再組一個政黨也不困難，「單用解散政黨的方式是否真能解決問題」？

    官員表示，行政院開過多次審查會，但遲遲未獲共識。農曆年後，還會找相關部會再就爭議條文討論，如問題仍無法解決，政院版的政黨法修正草案可能不納入此部分，會將沒爭議部分，先送到立法院。

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