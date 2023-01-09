自由日日shoot》綠委提案修法補漏 黨職犯國安法 廢止政黨報備

兩岸局勢緊張，國內部分政黨的「紅統」立場引發國安疑慮。民進黨多位立委提出「政黨法部分條文修正草案」。（資料照）

2023/01/09 05:30

〔記者王千豪／台北報導〕兩岸局勢緊張，國內部分政黨的「紅統」立場引發國安疑慮。民進黨多位立委提出「政黨法部分條文修正草案」，其中有五個版本均主張，政黨負責人若違反國安等法，不得擔任負責人。另有四個版本認為，若政黨的選任人員犯國安等法，經判刑確定，廢止該政黨的報備。民進黨立委表示，希望可以藉由修法，補強國安上的漏洞。

禁擔任政黨負責人

鑑於統促黨宣稱將「陣前起義」等言行，為防堵境外敵對勢力假借台灣政黨危害國家安全，內政部二○二○年通過政黨法修法草案，明訂政黨選任人員若違反「國安法」或「組織犯罪防制條例」，且經判決確定，將可廢止該政黨備案；但該案於同年九月送到行政院審查，卻遲未送到立法院。

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內政部修法雖在政院「卡關」，但執政黨立委仍積極推動修法，第十屆立委至今共提出十五個草案版本。其中，民進黨立委羅致政、王美惠、林楚茵、陳亭妃、賴惠員、湯蕙禎等人的提案，聚焦在政黨負責人的規範上，增訂違反國安法、國家機密保護法、國家情報工作等法，經判刑確定者，不得擔任政黨負責人。

另，羅、陳、賴、湯等人的版本，並增列政黨廢止備案的事由，規定政黨的選任人員違反國安法，經法院判刑確定者，廢止政黨備案。

羅致政受訪表示，提案的理由很簡單，針對對岸滲透，要做很多補強作業，政黨負責人涉及到國安相關疑慮的話，必須要求其改善，甚至必要的時候，考慮是否撤銷政黨，藉此補強國安可能的漏洞。

王美惠表示，提案修正「政黨法」是要避免中國利用組織政黨的漏洞，滲透台灣，防止扶植中國同路人或代理人。

至於是否能藉此規範「紅統」政黨，羅致政說，政黨負責人若犯國安等法，更換負責人即可，但如果該黨仍堅持讓涉案者擔任負責人，修法就會起到規範的功用；王美惠說，第七條擬增訂犯國安法確定者，不能擔任政黨負責人，相信能起到一定的遏阻效果。

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