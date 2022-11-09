蔡培慧發言人控輔選遭威脅 對手國民黨陣營回應了

民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡，輔選遭對手陣營嗆聲，事後在臉書說明心情。（記者劉濱銓翻攝）

2022/11/09 19:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡，昨晚（8日）為黨內集集鎮長候選人陳昭煜站台助講，會後遭對手國民黨集集鎮長候選人吳大村的兒子嗆說「講話小心一點」，陳紀衡也在臉書貼文並報警，對此，吳大村陣營今下午也在臉書回應稱，陳所謂的恐嚇，可說是言重，甚至還在網路渲染，公然傳播不實之事，意圖使人不當選，他們已依法提出告訴，以正視聽、端正選風。

陳紀衡則回應，他已完成報案，不想再炒作此事，但也不想姑息，若對方想就事論事，就不該以「奉勸一下嘴巴要管一下」為開頭，並稱在他印象中，對方是說「你講話小心一點」，但即使發生這些不愉快，他仍願與對方在公開場合，就砂石車延駛假日一事討論，供民眾公斷，避免各説各話，撕裂鎮民。

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吳大村則說，當晚場合他不在場，也不知道兒子有去現場，就他了解，兒子不會說「小心一點」等內容，應是認為陳紀衡身為鎮長，發言具公信力，即便輔選助講也要有所本、陳述事實，其他非事實言論不應亂說，至於陳已經報案，兒子也會上法庭跟法官說清楚，若陳有不實言論，他們也會循法律途徑捍衛權益。

吳陣營則在臉書回應稱，陳紀衡在陳述吳大芳向縣府陳情砂石車開放週六路段的敘述有誤，與事實不符，他便在座談快結束時，上前向陳紀衡解釋，並在陳耳邊小聲說「奉勸一下嘴巴要管一下」，希望說話要說事實。

原本他只想跟陳紀衡說明砂石車道路使用的正確路段，沒想到陳紀衡就開始大聲宣揚說在恐嚇，可說是太過言重，他認為陳在臉書網路渲染，是想利用該事件，公然傳播講述不實之事，意圖使人不當選，他們已委任律師依法提出告訴，以正視聽並端正選風。

民進黨南投縣長候選人蔡培慧發言人、集集鎮長陳紀衡輔選遭嗆聲威脅，事後對手陣營也在臉書發文回應。（記者劉濱銓翻攝）

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