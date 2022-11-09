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    首頁　>　政治

    蔣萬安8人晚宴要價5萬 顏若芳：還曾穿好幾萬的「鞋王」

    國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）。（記者陳志曲攝）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）。（記者陳志曲攝）

    2022/11/09 19:32

    〔記者楊心慧／台北報導〕網紅「四叉貓」劉宇爆料，國民黨台北市長候選人蔣萬安與中廣董事長趙少康等人參加一場8人晚宴，花費5萬多元；蔣萬安上午駁斥指稱是不實內容，下午卻改口說他上午沒聽清楚，證實當天確實參加朋友邀請的餐會；台北市中山、大同區市議員候選人顏若芳表示，蔣萬安還被網友發現，過去穿著要價好幾萬的「鞋王」打球，「果然蔣家名不虛傳」。

    蔣萬安下午出席2022華人公益節授證典禮，媒體問起四叉貓爆料晚宴上午回應「不實的」是指單據不實嗎？蔣萬安說，早上他可能沒有聽清楚，當天就是朋友邀請的餐會。

    顏若芳指出，藍營說陳時中一個包廂花8萬，結果蔣萬安就被爆料吃一桌就花5萬，這不是在比爛，只是要讓大家知道是誰在戴面具、裝高尚，平攤下來，蔣萬安一桌就消費了5萬，人均6400多元，不愧是公子，吃飯可以吃幾萬的。

    顏若芳表示，蔣萬安等人去吃的餐廳是台北知名的美式牛排店，使用美國S&W簽約牧場牛肉，結果這些人反美牛美豬卻自己吃很爽，到底要騙多久？參與別人的宴會，合情又合理，但是國民黨在刮別人鬍子前，應該先看看自己的滿臉鬍渣，派嘴砲機器議員徐巧芯拿這個來打別人、酸別人，結果最後自己被打爆，就是活該。

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