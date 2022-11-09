林政則稱高虹安不是壞人 朱立倫：每個人都是好人，柯志恩更好

國民黨主席朱立倫（左）比出「3」手勢，呼籲高雄市民投3號柯志恩（右）。（記者葛祐豪攝）

2022/11/09 15:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前新竹市長林政則稱高虹安不是壞人，是否對林耕仁選情有影響？對此，國民黨主席朱立倫今天四兩撥千金說：「每個人都是好人，柯志恩更好啊，柯志恩是最好的好人！」

國民黨行動勝利中常會，今天下午移師高雄舉行，國民黨主席朱立倫率黨內一級主管親自參加，拉抬國民黨高雄市長候選人柯志恩的氣勢。

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媒體詢問朱立倫「前新竹市長林政則在記者會上，讚賞高虹安，會不會讓綠營得利？導致林耕仁無法取得優勢？」

朱立倫表示，國民黨競選主軸就是好好做事情，實實在在腳踏實地做事，林耕仁在新竹市已經經營25年，市政非常了解，針對新竹市政有什麼缺失，能講出來。

他說，林耕仁的未來改革方案，他今天早上在立法院已召開記者會，提出新竹市政改革揭弊的第一次記者會，接下來還會有很多連續的記者會，就秉持這樣態度，實實在在做事，會獲得很多新竹市民肯定。

針對林政則讚賞高虹安，朱立倫四兩撥千金說：「你要問我，我會說很好，每個人都是好人，柯志恩更好啊，柯志恩是最好的好人！」

媒體追問「你每週都到桃園開會，是不是有下軍令狀，要力取桃園？」朱立倫回說，「黨內昨天的桃園內參民調，我們是明顯領先，但不敢掉以輕心」，民進黨各種奧步、怪招都會出來，而且有無盡的中央與地方資源。

朱立倫話鋒一轉，提到他昨天看到笑話，突然民進黨的北北基桃候選人說「月票要變成1200元」，本來月票是1280元，是新北、台北長期在執行的，張善政擴大到桃園，原因是以前侯友宜找了鄭文燦很多年，希望桃園可以實施，但鄭文燦不理，現在怎麼突然說要做了？而且還不需要任何計算，就說要1200元，要中央補助，「那怎麼不今天就開始實施，桃園、基隆都民進黨執政的啊！」

朱立倫說，這可看出他們到最後真的亂了手腳、慌了陣腳，什麼怪招都會出來，笑話式的都會講出來。

另對於國民黨今天把行動中常會移師高雄，朱立倫認為，這表示國民黨特別重視南部，今天特別到高雄來，「最認真、讓高雄市民感動的柯志恩，就代表國民黨拚戰的精神」，今天高雄不管民進黨有無限的資源，民進黨有無盡的媒體可以用，「但我們還是拚戰到底」，他相信會感動高雄市民，最後沉默的力量都會出來。

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