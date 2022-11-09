陳其邁與鳳山議員候選人站路口拜票 力拚泛綠席次最大化

高雄市長陳其邁今與泛綠鳳山區市議員候選人一起站路口拜票。（記者陳文嬋攝）

2022/11/09 14:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長陳其邁今與泛綠鳳山區市議員候選人於鳳山區國泰路、自由路口，一起站路口拜票，大家一起高喊「凍蒜」，獲得民眾熱情回應，力拚泛綠席次最大化。

陳其邁今與民進黨鳳山區議員張漢忠、陳慧文、林智鴻及議員候選人蘇致榮、無黨籍議員黃捷及台灣基進候選人李雨蓁一起站路口拜票，大家一起高喊「凍蒜」。

請繼續往下閱讀...

民眾開車經過搖下車窗，熱情大喊「陳其邁加油」，還有民眾特地拿年曆來鳳山區要簽名，陳其邁親自為她簽名，展現親和力。

鳳山區議員選舉應選8席，泛綠6人參選爆炸，立委許智傑表示，以鳳山選情要同時拉抬6人全上困難度比較高，選戰策略應以先上5人，再來拉抬第6人比較好。

許智傑指出，選戰策略的首要目標是民進黨全壘打，請支持者集中選票在4名黨籍提名候選人，另戰友無黨籍議員黃捷超人氣，且胸襟氣度好，他也溝通黃捷幫忙新人蘇致榮助陣。

許智傑說，尤其蘇致榮是壘球國手，蘇致榮、黃捷2人喜歡吃鍋、看棒球，與年輕人興趣相同，黃捷有助於拉抬蘇致榮人氣，對民進黨選情有幫助。

許智傑強調民進黨4席全上是他的責任，會於民進黨4名候選人選情穩定後，再用力拉抬更多戰友，力拚泛綠席次最大化。

民眾特地拿年曆來鳳山區要簽名，陳其邁親自為她簽名，展現親和力。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法