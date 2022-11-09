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    首頁　>　政治

    高雄行動中常會造勢 朱立倫：小蝦米必能扳倒大鯨魚

    國民黨主席朱立倫（左）比出「3」手勢，呼籲高雄市民投3號柯志恩（右）。（記者葛祐豪攝）

    國民黨主席朱立倫（左）比出「3」手勢，呼籲高雄市民投3號柯志恩（右）。（記者葛祐豪攝）

    2022/11/09 15:47

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日在高雄市召開「行動勝利中常會」，為該黨高雄市長候選人柯志恩造勢，黨主席朱立倫致詞表示，不管民進黨有多少資源、不管中央用多少媒體來壓，「小蝦米」柯志恩必定會扳倒「大鯨魚」，改變高雄。

    朱立倫還在現場交付柯志恩一把象徵正義、勇往直前的劍，以及象徵守護家園的盾牌，柯志恩則高舉劍盾，宣示守護家園、勇往直前，現場並高呼「翻轉高雄柯志恩」等口號。

    朱立倫說，來自南台灣的柯志恩回到高雄，4個月來以誠意、努力與勤快跑遍市場、宮廟，跑遍高雄每一個角落，她雖然只有一雙手，但展現出最大誠意，這隻「小蝦米」已逐漸變成有戰鬥力的「龍蝦」，足以面對有無盡資源的「大鯨魚」民進黨與高雄市長陳其邁。

    朱立倫批評在民進黨執政20幾年下，高雄市有變得比較好嗎？人口有變多嗎？港都有繼續在世界發光發熱嗎？大家對高雄市的印象就是越來越多孩子北漂、越來越多青年外流，人口不但輸給台中市，甚至越輸越多，產業也外移，留在高雄只剩「空汙、缺電、路不平」。

    柯志恩則說，自己本來是「小蝦米」，現在可能變成「虎蝦」，1126可能翻轉成另一條「大魚」，她並強調，一定要讓藍軍市議員候選人全壘打，絕對不會讓議長、副議長被民進黨全部拿走，未來無論選舉結果如何，她一定會續留高雄。

    朱立倫今天還將頒發派任書給新任青年團總團長康晉瑜，強調國民黨一棒接一棒、力挺青年的決心。

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