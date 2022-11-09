陳其邁被酸是跟屁蟲 柯志恩：大家可以去做比對

柯志恩（中）稱自己走到哪，陳其邁就跟到哪，強調「大家可以去做比對」。（記者葛祐豪翻攝）

2022/11/09 10:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩稱自己走到哪，陳其邁就跟到哪，陳其邁今早冷回「妳自己看行程就知道」；對此，柯志恩則回應「大家可以去做比對」，但也補充說，市場是屬於所有高雄市民的，誰要去都非常歡迎。

陳其邁本週展開陸戰的市場拜票行程，前幾天去的三民區天天新黃昏市場、苓雅區三和市場、內惟黃昏市場等，柯志恩前一段時間都陸續去拜票掃街過， 因此，柯志恩酸她走到哪，陳其邁跟到哪，但也歡迎陳其邁跟隨她的腳步。

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媒體今詢問陳其邁看法，他冷回說：「你自己看行程就知道！」

對此，柯志恩今早到三民區金獅湖早市掃街時，針對媒體提問表示，「我幹嘛看他的行程，他的行程也沒有給我看到！只是大家看得出來，我每次去什麼地方，像前幾天去天天新市場，之後他也過來，還有苓雅的市場等，大家可以去做一個比對！」

但柯志恩也補充說，市場是屬於所有高雄市民的，誰要去都非常歡迎，讓市場攤販能過上更好的日子，所有候選人都非常樂意的。

另對於高雄槍擊案迅速破案，柯志恩則認為，高雄槍枝對很多市民來說，是相當不安的，「特別是連開15發子彈 ，所有人都覺得不可思議！」

她表示，非常感謝基層警察 ，但槍擊案在這一段時間發生，市民對治安還有非常大的疑慮，要給基層警察最大肯定，但治安問題還是要加以改善，讓人民更安心。

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