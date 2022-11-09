為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北一女樂儀隊睽違18年赴美花車遊行 蔡英文：讓台灣再被看見

    北一女樂儀隊再度受邀赴美國玫瑰花車大遊行演出，蔡英文總統今接見演出同學並為其授旗。（總統府提供）

    北一女樂儀隊再度受邀赴美國玫瑰花車大遊行演出，蔡英文總統今接見演出同學並為其授旗。（總統府提供）

    2022/11/09 15:37

    〔記者陳昀／台北報導〕睽違18年，北一女樂儀隊再度受邀赴美國玫瑰花車大遊行演出，蔡英文總統今接見演出同學並為其授旗，蔡英文說，能在這場百年歷史的慶典演出，真的非常不簡單，也感謝各部會、民間單位的協助，以及師長們的照顧與帶領，更要感謝樂儀旗隊同學們努力的練習付出，讓台灣可以再次被世界看見。

    蔡英文表示，北一女樂儀隊上次受邀到美國玫瑰花車演出已經是2005年。距離這次，已經有18年的時間，在場的同學可能都還沒出生，能夠參與這次盛會，相信大家都覺得很興奮，睽違18年，也代表不是每個總統都有機會為大家授旗，今天對她來說是難得的機會，很高興可以在同學們演出前，替大家加油打氣。

    蔡英文表示，國門開放後，台灣要努力深化與世界的交流，她在演出中看到大家很專注做自己熱愛的事情，而且做得很好，這樣自信、堅定的精神，一定會讓我們的隊伍更加亮眼，向國際展現台灣的堅韌與活力。她相信，在玫瑰花車大遊行，大家也都準備好，代表台灣和世界交朋友。

    蔡英文指出，上月日本「橘高校吹奏樂部」來台灣參加國慶，北一女的同學不僅非常熱情地款待，在演出交流時，更展現屬於北一女樂儀旗隊的獨特風格和態度，讓我們與有榮焉。也因為同學們真摯的情誼，讓橘高校的同學們都說一定要再回來台灣，這不僅為兩校開創美好的友誼，也讓台日之間的關係更加堅定、緊密，大家也都展現了優秀的風範，帶領台灣走向世界。

    蔡英文再次表示，能夠在這場百年歷史的慶典演出，真的非常不簡單，她要感謝在場各部會、民間單位的協助，以及師長們的照顧與帶領，更要感謝樂儀旗隊同學們努力的練習付出，讓台灣可以再次被世界看見。

    隨後，總統頒授國旗予代表同學汪庭羽，為同學們加油打氣。

    訪賓一行由北一女中校長陳智源率領，僑務委員會委員長童振源、外交部次長蔡明彥、教育部次長林騰蛟、文化總會秘書長李厚慶陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    想進北市明星高中變難 建中、北一女明年擬每班減1人
    2022/11/09 13:58

    想進北市明星高中變難 建中、北一女明年擬每班減1人
    小綠綠赴美表演 柯文哲授旗不忘誇黃珊珊、高虹安也是北一女樂儀隊
    2022/11/08 17:25

    小綠綠赴美表演 柯文哲授旗不忘誇黃珊珊、高虹安也是北一女樂儀隊

    桃市技藝達人暨職訓成果展示登場
    睽違18年 北一女儀隊下月登美國玫瑰花車遊行
    2022/11/07 11:44

    睽違18年 北一女儀隊下月登美國玫瑰花車遊行
    與國內學生同場交流 橘高校吹奏部長：我們在台灣「很開心」
    2022/10/09 18:21

    與國內學生同場交流 橘高校吹奏部長：我們在台灣「很開心」

    期交所掛牌雙週到期契約策略更多元
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播