北一女樂儀隊睽違18年赴美花車遊行 蔡英文：讓台灣再被看見

北一女樂儀隊再度受邀赴美國玫瑰花車大遊行演出，蔡英文總統今接見演出同學並為其授旗。（總統府提供）

2022/11/09 15:37

〔記者陳昀／台北報導〕睽違18年，北一女樂儀隊再度受邀赴美國玫瑰花車大遊行演出，蔡英文總統今接見演出同學並為其授旗，蔡英文說，能在這場百年歷史的慶典演出，真的非常不簡單，也感謝各部會、民間單位的協助，以及師長們的照顧與帶領，更要感謝樂儀旗隊同學們努力的練習付出，讓台灣可以再次被世界看見。

蔡英文表示，北一女樂儀隊上次受邀到美國玫瑰花車演出已經是2005年。距離這次，已經有18年的時間，在場的同學可能都還沒出生，能夠參與這次盛會，相信大家都覺得很興奮，睽違18年，也代表不是每個總統都有機會為大家授旗，今天對她來說是難得的機會，很高興可以在同學們演出前，替大家加油打氣。

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蔡英文表示，國門開放後，台灣要努力深化與世界的交流，她在演出中看到大家很專注做自己熱愛的事情，而且做得很好，這樣自信、堅定的精神，一定會讓我們的隊伍更加亮眼，向國際展現台灣的堅韌與活力。她相信，在玫瑰花車大遊行，大家也都準備好，代表台灣和世界交朋友。

蔡英文指出，上月日本「橘高校吹奏樂部」來台灣參加國慶，北一女的同學不僅非常熱情地款待，在演出交流時，更展現屬於北一女樂儀旗隊的獨特風格和態度，讓我們與有榮焉。也因為同學們真摯的情誼，讓橘高校的同學們都說一定要再回來台灣，這不僅為兩校開創美好的友誼，也讓台日之間的關係更加堅定、緊密，大家也都展現了優秀的風範，帶領台灣走向世界。

蔡英文再次表示，能夠在這場百年歷史的慶典演出，真的非常不簡單，她要感謝在場各部會、民間單位的協助，以及師長們的照顧與帶領，更要感謝樂儀旗隊同學們努力的練習付出，讓台灣可以再次被世界看見。

隨後，總統頒授國旗予代表同學汪庭羽，為同學們加油打氣。

訪賓一行由北一女中校長陳智源率領，僑務委員會委員長童振源、外交部次長蔡明彥、教育部次長林騰蛟、文化總會秘書長李厚慶陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在場。

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