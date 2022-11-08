小綠綠赴美表演 柯文哲授旗不忘誇黃珊珊、高虹安也是北一女樂儀隊

台北市長柯文哲上午出席北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮。（記者鄭名翔攝）

2022/11/08 17:25

〔記者鄭名翔／台北報導〕北一女樂儀旗隊睽違18年，再度受邀參加2023美國洛杉磯玫瑰花車大遊行表演，台北市長柯文哲今前往授旗，盼北一女樂儀旗隊為台灣爭光，「讓世界看見台灣」，但致詞時竟念念不忘選舉「置入行銷」，稱無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨新竹市長高虹安也為北一女樂儀隊出身，「難怪後來這麼厲害」。

暌違18年 受邀參加洛杉磯玫瑰花車遊行

歷史悠久的北一女樂儀旗隊共135名師生，將於12月27日前往美國洛杉磯，參加2023年花車大遊行，且為暌違18年後再度受邀，意義非凡；台北市長柯文哲、北市教育局長曾燦金等人今到場授旗，並贈送350萬元的補助經費。

請繼續往下閱讀...

柯文哲致詞時表示，此次北一女作為台灣唯一獲邀隊伍，除在現場將有幾十萬人參與外，再透過螢幕轉播，全世界將有千萬人看到這場精彩遊行，因此此為讓台灣走出去的機會，感謝北一女能在18年後再次代表台北市進行城市外交。

柯文哲指出，此次北一女樂儀隊共135名師生在校長陳智源帶領下，於今年12月27日至明年1月6日赴美演出，靠著師生們努力讓北一女樂儀旗隊站上此表演舞台，也讓世界看見台灣，相信未來將是美好回憶，也期盼北一女樂儀隊盡情展現台灣熱情與活力、為台灣爭光，「台灣走出去、世界走進來、讓世界看見台灣」。

但柯文哲仍念念不忘選舉，致詞期間還不忘「置入行銷」，稱無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨新竹市長高虹安也為北一女樂儀隊出身，「難怪後來這麼厲害」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法