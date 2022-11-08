小綠綠赴美表演 柯文哲授旗不忘誇黃珊珊、高虹安也是北一女樂儀隊
2022/11/08 17:25
〔記者鄭名翔／台北報導〕北一女樂儀旗隊睽違18年，再度受邀參加2023美國洛杉磯玫瑰花車大遊行表演，台北市長柯文哲今前往授旗，盼北一女樂儀旗隊為台灣爭光，「讓世界看見台灣」，但致詞時竟念念不忘選舉「置入行銷」，稱無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨新竹市長高虹安也為北一女樂儀隊出身，「難怪後來這麼厲害」。
暌違18年 受邀參加洛杉磯玫瑰花車遊行
歷史悠久的北一女樂儀旗隊共135名師生，將於12月27日前往美國洛杉磯，參加2023年花車大遊行，且為暌違18年後再度受邀，意義非凡；台北市長柯文哲、北市教育局長曾燦金等人今到場授旗，並贈送350萬元的補助經費。
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柯文哲致詞時表示，此次北一女作為台灣唯一獲邀隊伍，除在現場將有幾十萬人參與外，再透過螢幕轉播，全世界將有千萬人看到這場精彩遊行，因此此為讓台灣走出去的機會，感謝北一女能在18年後再次代表台北市進行城市外交。
柯文哲指出，此次北一女樂儀隊共135名師生在校長陳智源帶領下，於今年12月27日至明年1月6日赴美演出，靠著師生們努力讓北一女樂儀旗隊站上此表演舞台，也讓世界看見台灣，相信未來將是美好回憶，也期盼北一女樂儀隊盡情展現台灣熱情與活力、為台灣爭光，「台灣走出去、世界走進來、讓世界看見台灣」。
但柯文哲仍念念不忘選舉，致詞期間還不忘「置入行銷」，稱無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨新竹市長高虹安也為北一女樂儀隊出身，「難怪後來這麼厲害」。