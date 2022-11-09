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    美期中選舉結果影響友台政策？邱太三：美對中國疑慮短期不會減低

    陸委會主委邱太三今日受訪表示，共和黨也一樣支持台灣，甚至對中國有更加程度的不滿。在對外部分，因中國軍事崛起，美國及全球對中疑慮，短期內是不會減低。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會主委邱太三今日受訪表示，共和黨也一樣支持台灣，甚至對中國有更加程度的不滿。在對外部分，因中國軍事崛起，美國及全球對中疑慮，短期內是不會減低。（記者陳鈺馥攝）

    2022/11/09 13:20

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國期中選舉今天登場，美國多家民調預測，共和黨幾乎篤定能拿下眾議院，且可能以些微差距奪下參院掌控權。對於共和黨若拿下參眾兩院，美國友台政策是否會受到影響？陸委會主委邱太三今日受訪表示，共和黨也一樣支持台灣，甚至對中國有更加程度的不滿。在對外部分，因中國軍事崛起，美國及全球對中疑慮，短期內是不會減低。

    今年期中選舉眾議院435席全面改選，參議院100席中改選35席；地方部分36州將選出新州長，另有46州88個州議院進行改選。

    在眾議院部分，幾乎所有民調預測都指向共和黨將贏得多數席次，且領先幅度超過25席；目前民主黨在眾議院席次優勢僅8席。

    邱太三指出，美國期中選舉最後結果應該是明天早上會比較明朗一點，雖然有一些出口民調或媒體臆測認為共和黨可能會獲勝，但就台灣而言，政府與美國方面與所有政黨和政治人物都是平等交往的。

    邱太三談及，拜登總統過去也有很多對台灣保護友好或友台措施，事實上，共和黨也一樣支持台灣，甚至對中國有更加程度的不滿，所以美國國會的變動，雖然對美國國內政治、經濟議題會有不同，在對外部分，因為中國軍事崛起，美國及全球對中國的疑慮，短期內是不會減低的。

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