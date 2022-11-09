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    稱從小看魔獸打球遭酸爆 鄭運鵬：開開玩笑、不懂洗留言幹嘛

    鄭運鵬強調自己很早就在看NBA了，從小看魔獸打球是在開玩笑，「實在不了解一堆人來洗留言做什麼」。（資料照）

    鄭運鵬強調自己很早就在看NBA了，從小看魔獸打球是在開玩笑，「實在不了解一堆人來洗留言做什麼」。（資料照）

    2022/11/09 12:11

    〔即時新聞／綜合報導〕36歲NBA明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟T1職籃桃園永豐雲豹，49歲的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在臉書PO文表示歡迎，稱自己從小就看「魔獸」打球，遭網友酸爆；對此，鄭運鵬回應，強調很早就在看NBA了，表示自己是在開玩笑，「實在不了解一堆人來洗留言做什麼」。

    NBA明星中鋒「魔獸」霍華德將來台打球，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在臉書表示歡迎，他說：「我從小就看過魔獸在魔術隊打球，他的肌肉和身材真的很有優勢，幾乎是瘦版的歐尼爾。」相關言論立刻遭到網友質疑，網友表示，鄭運鵬比霍華德大13歲，在2004年霍華德進入NBA時，鄭運鵬已經31歲了，被酸在蹭話題。

    對此，鄭運鵬貼出1999年SEGA DREAMCAST版本NBA 2K遊戲片反擊，他回應：「我很早就看NBA和MLB，印象中那個時候還是老三台時代的週末轉播，差不多是從大鳥博德和魔術強生競爭的末期，之後就是支持拓荒者滑翔人崔斯勒的時代了。」

    鄭運鵬指出，對他這個年紀的人來說，霍華德雖然是新一代球員，但對於這個世代的球員，霍華德也算是前二代的長青前輩了，因此，前一篇文章他開玩笑說「小時候」看魔獸在魔術打球，「那已經是2005年的事情了，當時我才30（歲）出頭，實在不了解一堆人來洗留言做什麼」。

    鄭運鵬強調，雖然不敢說「懂NBA」，但他會看NBA，而霍華德的魔獸生涯是勵志的故事，縱使現在看得比較少，他還是很喜歡霍華德，最後重申「歡迎魔獸來桃園，謝謝雲豹請魔獸」。

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