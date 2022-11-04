桃園有很多科技大廠了！她列舉這些「全球第一大」打臉張善政

台積電1奈米廠傳將落腳新竹科學園區所屬位於桃園市的龍潭科學園區，國民黨桃園市長候選人張善政（左2）酸綠營選舉操作太明顯，更豪言「我是唯一有能力把不只台積電，可把很多國際科技大廠引進桃園的候選人」。（記者李容萍攝）

2022/11/04 05:40

首次上稿 11-03 23:51

更新時間 11-04 05:40

〔即時新聞／綜合報導〕台積電1奈米廠傳將落腳桃園龍潭，對此，國民黨桃園市長候選人張善政批評這是綠營選舉操作，並強調自己是唯一有能力把許多科技大廠引進桃園的候選人。對此，桃園市政府資訊科技局長余宛如細數桃園目前已有的科技大廠，打臉張善政。

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余宛如3日晚間在臉書貼文表示，張善政選桃園市長，卻不知道桃園已有多少科技大廠：全球第一大「晶圓製造廠」台灣（台積電），在桃園龍潭；全球第一大「筆電代工廠」台灣（廣達），在桃園龜山；全球第一大「電競品牌」台灣（華碩），在桃園蘆竹；全球第一大「電源供應器廠」台灣（台達電），在桃園龜山；全球第一大「IC封測廠」台灣（日月光），在桃園中壢；全球第一大「PCB電路板廠」台灣（臻鼎），在桃園大園；全球第一大「IC載板廠」台灣（欣興），在桃園蘆竹；全球第一大「工業電腦廠」台灣（研華），在桃園龜山；全球第一大「砷化鎵晶圓製造廠」台灣（穩懋），在桃園龜山；全球第一大「伺服器主機板」台灣（英業達），在桃園桃園區；全球第一大「投影機」台灣（佳世達），在桃園龜山區；全球第一大「伺服器主機解決方案供應商」台灣（美超微），在桃園八德；全球第一大GPS衛星導航Garmin，在桃園龜山。

余宛如補充，還有台灣美光、和碩、大毅科技、達明機器人、瀚宇博德、友達光電、台灣晶技，雖不是第一，但都全球前五大，也都在桃園，「張善政真的嚴重失言了，用抄襲的『鄭』績說智慧桃園靠你2030才能達到，眼紅就說台積電落腳桃園還要很多年，看不到桃園頂尖企業的存在，還妄語只有自己才能引進科技大廠。不但突顯張善政的無知，更突顯他的無良！」，余宛如點名直言：「張善政，把桃園踩在腳下，不會讓你變得比較善良」！

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