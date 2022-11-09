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    我國科研船5年遭他國騷擾11次 曾被中國公務船尾隨跟蹤

    立法委員黃國書點出，台灣科學研究船因經濟海域重疊問題，遭他國驅逐，呼籲國科會根據國際情勢調整管理，掌握航行與通報。（記者吳柏軒攝）

    立法委員黃國書點出，台灣科學研究船因經濟海域重疊問題，遭他國驅逐，呼籲國科會根據國際情勢調整管理，掌握航行與通報。（記者吳柏軒攝）

    2022/11/09 11:17

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣與鄰國有經濟海域重疊，立法委員黃國書今（9日）在立法院質詢國科會，提出我國的科學研究船在近5年來遭受他國11次騷擾，包含日本、中國等都有，甚至曾2次被中國公務船尾隨跟蹤，籲調整相關管理作為，包含掌握航行與通報，並與他國交流海上安全合作對話。

    國科會今到立法院報告112年度預算，立委黃國書質詢時另指出，台灣大學研究船「新海研1號」9月底在我國東部海域研究，日本海上保安廳公務艇卻認為該處是該國「專屬經濟海域」而廣播驅除，台灣海巡署派出花蓮艦戒護，雙方對峙長達10小時。

    黃國書說，上述事件後，中國外交部竟向日本提出交涉，要求不可干涉「中國在該海域從事科研工作」等，台灣被中國利用這件事「吃豆腐」，質問國科會主委對此看法。也點出台日雙方過去有海洋事務合作對話，應重啟。

    國科會主委吳政忠表示，就台大科研船事件，當然是我們中華民國台灣自己的船，中國沒有權幫我們交涉，且當時也是台灣自己的海巡艦跑到海研船旁邊保護，據悉相關外交單位、國安會等都有處理；台日海洋事務合作對話近2年因武漢肺炎暫停，未來隨著邊境開放應會重啟。

    黃國書更提到，國科會統計，近5年我國科研船作業期間遭他國公務船干擾的情況共11次，其中2次遭中國公務船尾隨跟蹤，曾逼近至1海浬，甚至台灣與菲律賓聯合海洋研究時，也遭中國海警騷擾，靠菲國政府協助才完成任務。

    面對科研船頻遭騷擾，黃國書認為，東亞海域的多國因為中共的海上灰色地帶威脅，紛紛提高維權力度，影響台灣海洋研究，籲調整相關航行及通報管理。

    吳政忠也說，菲律賓事件因台菲合作協議，當時菲律賓跳出來保護我們，未來相關事件，並非單純由國科會處理，包含國安會、海委會海巡署等都會協助，各科研船出任務前，也都會跟相關單位開會，掌握任務與提醒。

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