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    台灣塔12年未動 現址斑駁圍籬寫著「基礎建設104年起陸續完工」

    台灣塔歷經三位市長，目前現址仍是鐵皮圍住的荒地，但斑駁圍籬上當年宣示的字樣如今看來讓人覺得諷刺。（記者唐在馨攝）

    台灣塔歷經三位市長，目前現址仍是鐵皮圍住的荒地，但斑駁圍籬上當年宣示的字樣如今看來讓人覺得諷刺。（記者唐在馨攝）

    2022/11/09 07:44

    〔記者唐在馨／台中報導〕曾歷經國際競圖轟動一時的台灣塔，在前市長胡志強任內編列約八十億的預算，但歷經三任市長，不論是胡志強的台灣塔或是前市長林佳龍任內改的智慧營運中心，目前現址仍是一片荒蕪，但斑駁的鐵皮圍籬上仍看的到當年漆上的「水湳大宅門特區全面啟動，基礎建設104年陸續完工」，看來更諷刺。

    民進黨議員陳淑華表示，水湳大宅門特區是胡志強時代規劃，但當初規劃的中央公園、綠美圖、會展中心、中台灣電影中心乃至台灣塔，目前只有中央公園歷經胡志強及林佳龍已經快要完成，由盧秀燕完工，但其餘建設，不是如中台灣電影中心已經驗收一年多，不但動漫館沒了，但現在還在委外招商，市府最近一次的招商截止日期還壓在選後的今年年底，其餘就是如會展中心追加預算卻迄未完工，所謂「一零四年陸續完工」，如今一百一十一年看，更覺這四年市政空轉。

    而議員林祈烽則說，台灣塔變成智慧營運中心只差動工，但到盧秀燕四年卻變成要BOT，四年規劃了半天是要推給廠商，而可能的廠商目前是「無影」，最好笑的是台灣塔現址的圍籬可以到現在都沒有人想要將其更換，讓人來人往的人都可以看到」104年陸續完工」的諷刺字樣，「這不是空轉，什麼才是空轉」？

    對此，市府則強調，如綠美圖及會展中心都是盧秀燕市長手中加速推動，至於電影中心也在委外招商中，台灣智慧營運中心也在進行BOT的規劃評估，沒有空轉的問題。

    台灣塔歷經三位市長，目前現址仍是鐵皮圍住的荒地，只能遠端看到模組，而一旁早已完工驗收的中台灣電影中心則仍在招商中。（記者唐在馨攝）

    台灣塔歷經三位市長，目前現址仍是鐵皮圍住的荒地，只能遠端看到模組，而一旁早已完工驗收的中台灣電影中心則仍在招商中。（記者唐在馨攝）

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