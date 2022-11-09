近80億台灣塔打掉重練4年無進度 議員批：模組冷清鎖在台中精華地

台灣塔到智慧營運中心再到台灣智慧營運塔，議員表示現任市府4年空轉，胡志強做的台灣塔模組目前只能鎖在圍籬裡。（記者唐在馨攝）

2022/11/09 06:50

〔記者唐在馨／台中報導〕選戰倒數計時，台中市長盧秀燕以「開不了的工開工，完不了的工完工」做主訴求，但民進黨議員陳淑華及林祈烽則表示，西屯水湳經貿園區最重要的台灣塔（台灣智慧營運塔）4年不但無法動工，甚至已改成BOT目前仍是無進度，原本的模組迄今被冷清鎖在最精華的台灣塔預定地上，真是市政空轉的4年。

對此，市長盧秀燕先前曾在議會備詢時表示，「台灣智慧營運塔」案一變再變，交到她手上已需70餘億元打造，但依現行物價計算，蓋到好可能要破百億元，市府評估若沿用原OT規劃，恐不符經濟效益，將循台北101模式改採BOT推動，將重啟新案另做財務規劃及可行性評估，一切都在進行中。

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台中市前市長胡志強規劃在水湳經貿園區打造「台灣塔」，到前市長林佳龍時期改規劃作智慧營運中心，議員陳淑華表示，林佳龍任內因為原台灣塔經費暴增近一倍，80億的建築可能要160億才能蓋成，前市長林佳龍才改成智慧營運中心，設計圖等都已經完成了，如果林佳龍連任就會開始蓋，但盧秀燕上任後又改，說要改做台灣智慧營運塔，結果4年一事無成，最後推出去說要改BOT，根本是空轉。

林祈烽也說，他多次在議會質詢，最後市府說要做BOT，但不論是前市長胡志強任內的地標功能或是前市長林佳龍任內的產業功能，市府標出去後能保證有這些功能？還是盧秀燕4年任期無法開工更無法完工，只好推給外部廠商，未來再4年如果沒有廠商來，水湳經貿最大的建設就仍是一場空。

對此市府表示，先前市長回應已表示如果要做到上百億才能蓋這個建築，屆時委外營運後，市府可回收利益有限，已可預期是「不划算」的建設，因此採台北101地上權BOT案的成功模式，重新研議改以BOT方向執行，目前需重新規劃財務，若成功改為BOT案，可大幅減輕市政府財務負擔，又促進台中商業經濟繁榮，目前正進行可行性評估。

而議員們則說，當初胡志強為了做台灣塔，日本建築師藤本壯介的設計，還特別試做了一個模組，放在水湳經貿讓民眾了解台灣塔的可能形式，結果8年過去，現在這個模組被用圍籬及鐵門「鎖在」水湳經貿的黃金土地上，」沒有動工的動工」，真的很諷刺。

台中市長胡志強任內規劃做80億的台灣塔，當時在水湳經貿園區還試做了一個建築模組，但後來台灣塔不蓋了，模組也留在園區。（記者唐在馨攝）

台灣塔目前除了水湳留了一個模組外，其餘只剩圖片資料了。（資料照：記者唐在馨翻攝）

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