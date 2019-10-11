又改設計？ 中市議員擔心「台灣塔3.0」歷經三位市長還蓋不起來

2019-10-11 17:37

〔記者唐在馨／台中報導〕台中水湳經貿園區重大建設之一的智慧營運中心，台中市長盧秀燕上任後預備融合其前身」台灣塔」的精神，改興建「台灣智慧營運塔」？對此，民進黨議員陳淑華提醒：不要只是紙上畫畫，最後一任市長任期期滿，還是連動工都無法。

盧秀燕日前是應民進黨議員林祈烽質詢林佳龍前市長任內規劃的智慧營運中心的建設進度時，表示評估融合前市長胡志強的台灣塔，以前林佳龍的智慧營運中心的概念，要有實質運用功能，也要有地標的精神，興建台灣智慧營運塔，而都發局長黃文彬也透露，原本二百六十公尺高的營運中心，可能恢復為三百公尺原台灣塔的高度。

對此，林祈烽痛批盧市府：都在講空話，本月15日議會已要進行「水湳經貿園區重大建設重新定位之進度及未來願景」的專案報告，裡面白紙黑字寫的都還是「智慧營運中心」，根本就沒有什麼「塔」？盧市長發言後議會也接到發局補送來的報告，加上「塔」的概念，重大建設豈能臨時起意？

議員陳淑華也說，台灣塔在胡志強市長任期內淪為只有紙上的一張圖，而前市長林佳龍改成智慧營運中心，很可惜也沒有真正動土，現在盧市長任期再過三個月就滿一年了，如果還要改設計，變成「台灣塔3.0」會不會本屆市長任內又只有「一張圖」？重大建設仍無進度？

國民黨議員黃馨慧則說，林佳龍執政四年，市民引頸企待的水湳經貿五大亮點建設，紛紛黯然失色。期待盧市長早日拍板定案並動工，讓水湳早日成為台中地標，帶動城市觀光拼經濟。

對此，都發局長黃文彬表示，相關細節要再跟市長討論，由於建築師及設計師並不會變更，市府會努力縮短期程。

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