台中人還記得編80億沒蓋成的 「台灣塔」嗎？盧秀燕要做...

2019-10-11 08:48

〔記者唐在馨／台中報導〕前台中市長胡志強8年前編列80億預算預備興建300公尺高的台中新地標「台灣塔」，前市長林佳龍上任後改成約260公尺高的「智慧營運中心」，不過二任市長都未能動土開工，盧秀燕上任後表示要重新評估，日昨面對議員林祈烽詢問時鬆口表示：融合二位前市長的創意，規劃興建「台灣智慧營運塔」。

盧秀燕表示，胡志強前市長有他的遠見，林佳龍市長也有他的規劃，她日前率團到歐洲參觀，已有一些腹案，相關預算維持，但建築精神及內涵再強化，「可能」就叫做「台灣智慧營運塔」。

對此，林祈烽表示：「這是什麼碗糕？」而都發局長黃文彬則表示，意味新建築將融合二個設計的優點，會有智慧營運大樓的功能，但也會加入「塔」的概念，加強台中新地標的功能。

黃文彬說，胡志強前市長任內透過國際競圖設計的不論是「漂浮的眺望」或是「21世紀綠洲」都是非常先進的設計，原本標高300公尺，希望能越過中央山脈，直接看到台灣海峽，未來「台灣智慧營運塔」將傳承這個精神，可能會由前市長林佳龍規劃的260公尺，再往上「加高」。

另外，營運功能則加強創新育成，發展下一代數位科技等功能，黃文彬說，預算要維持在原本林佳龍任內設定的76億，希望能在110年開工，114年完工。

黃文彬說，目前已和原本智慧營運中心得標規劃設計單位：劉培森建築師事務所以及法國波宗巴克建築師事務所傳達相關訊息，因為並非大幅度修改，而是強化地標的建計概念，進度將要求不要改變，盧市長本屆任期可以如期開工。

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