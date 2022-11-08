「台版柬埔寨」詐騙事件頻傳 監委併案調查

近來台版柬埔寨事件爆發，監察委員葉大華、紀惠容已申請與之前的柬埔寨案併案調查。（資料照）

2022/11/08 16:44

〔記者吳書緯／台北報導〕監委葉大華、紀惠容今表示，已在8月2日申請自動調查國人遭詐騙至柬埔寨等國工作案，而近期國內警方連續破獲假求職真詐騙集團，民眾遭抵達指定地點後旋即被扣留個人證件與存摺，並受到囚禁及虐待，甚至有人不幸遭到棄屍，詐騙集團之兇殘手法與柬埔寨案如出一轍，有如「台版柬埔寨案再現」，因此已於上週申請併案調查。

監委表示，國內近日警方連續破獲假求職真詐騙集團，赫然發現諸多國人經由社群網站或手機簡訊等徵才訊息，遭詐騙集團先以高薪條件誘騙，俟民眾抵達指定地點後，旋即被扣留個人證件與存摺，並受到囚禁及虐待，甚至有人不幸遭到棄屍，詐騙集團的兇殘手法與柬埔寨案如出一轍，因此已於上週申請併案調查。

請繼續往下閱讀...

監委提到，近期我國北、中、南等地屢傳類此求職遭詐騙事件，與上開國人遭詐騙至柬埔寨等國工作案模式高度相似，均涉及嚴重剝奪及侵害人身自由、生命、財產安全及人權保障。然相關權責機關對本案掌握程度為何、又我國針對此類組織性犯罪集團掌握度及法律究責程度如何？

監委指出，為避免類此事件再生，針對涉及人口販運之組織性犯罪集團，我國相關法令及專責偵查犯罪人力是否足夠、對受害人有無相關具體協助措施、均有深入了解及調查之必要，監察院業已併案調查處理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法