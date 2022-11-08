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    單月仍有逾千人赴柬埔寨 外交部再籲海外求職提高警覺

    外交部指出，數月以來赴柬埔寨人數減少，但9月仍有逾千人前往，再次呼籲國人，海外求職時一定要提高警覺，不要被高薪所騙、落入陷阱。 （外交部所製圖卡）

    外交部指出，數月以來赴柬埔寨人數減少，但9月仍有逾千人前往，再次呼籲國人，海外求職時一定要提高警覺，不要被高薪所騙、落入陷阱。 （外交部所製圖卡）

    2022/11/08 12:28

    〔記者呂伊萱／台北報導〕國人遭犯罪集團誘騙，赴海外從事違法工作而受困當地案件頻傳。針對柬埔寨受困案，外交部今天表示，至11月7日止，警政署受理693案，目前有315人尚未返國。外交部也指出，赴柬埔寨人數減少，但單月仍有逾千人前往，再次呼籲國人，海外求職時一定要提高警覺，不要被高薪所騙、落入陷阱。

    外交部亞太司司長周民淦今天在外交部例會表示，根據警政署掌握最新數據，關於赴柬埔寨落入求職陷阱受害案件，到11月7日為止，共計受理693人案件，在警政署、刑警局、勞動部、外交部等相關部會合作之下，已成功協助378人返台，還有315人未返國。外交部將持續與相關單位協調合作，也會加強和相關國家警政機關聯繫，以協助受害國人盡快返國。

    周民淦補充，根據觀光局統計，赴柬埔寨人數數據有下降趨勢，6月約1500人、7月2166人、8月1537人、9月1226人，10月統計還沒出來，但已可以看出數據往下走。但仍然有相當多國人，在國門開放前前往。

    周民淦強調，因此還是要繼續呼籲國人，海外求職時一定要提高警覺 ，務必先查明擬任職公司在當地是否經合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。

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