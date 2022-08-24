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    多管齊下！7名國人今脫離柬埔寨、緬甸犯罪集團返台

    被害人在柬埔寨的打卡工作表格。（記者邱俊福翻攝）

    被害人在柬埔寨的打卡工作表格。（記者邱俊福翻攝）

    2022/08/24 21:33

    〔記者邱俊福／台北報導〕為營救受困國外的被害人，我國以跨部會公私協力方式跟多國洽談合作，共同打擊跨境人口販運犯罪，加上公私民力奔走下，今天又傳出好消息，有7名國人分別脫離柬埔寨、緬甸犯罪集團，順利返台。

    刑事局國際科表示，目前柬國的各園區控制被害人的犯行，成為全球矚目國際事件，在國際輿論壓力，以及公私民力奔走下，已有陸續釋放國人的趨勢。

    今天有4名國人從柬埔寨返國，另泰國方面也有3名國人返台，其中2名是從緬甸KK園區逃回，1名是從柬埔寨移點前往緬甸時，趁隙脫困獲救。

    國際科表示，經從柬埔寨返台的1名被害人中瞭解，在詐騙機房中不從就被毆打，但就算一天工作18個小時也賺不到錢，事前談好的薪資會用各種名目（如打瞌睡、上廁所過久），惡意扣款，做的愈久欠債愈多，根本與招募廣告上的工作條件不符，因此呼籲切勿聽信技術門檻低但月領高薪的不實徵才廣告，赴外從事詐欺或博奕工作。

    國人在該區有急難救助之需求，均可立即致電「外交部緊急聯絡中心」，該中心24小時服務，電話為0800-085-095（你幫我、你救我）；駐胡志明代表處急難救助電話：002-84-903927019 （越南境內直撥： 0903-927019）、駐緬甸代表處電話+959257257575（緬甸境內直撥0925-7257575，旅外國人倘遇急難事件，一時未能與駐外館處取得聯繫時，當事人或其國內親友可直接與該中心或警政署提供報案專線（02-2765-2122~5）聯絡。

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